Juventus vence Milan em primeiro jogo do futebol feminino na história do San Siro 

Segunda-feira, 5 de outubro de 2020, entrou na história do Calcio Femminile. Não à toa, foi a data da primeira partida Rossonere em San Siro. O resultado?

A Juventus terminou com uma vitória de 1 a 0, em cima do AC Milan, válido pela quarta giornata da Serie A. O único gol foi marcado em cobrança de pênalti por Cristiana Girelli aos 12 minutos vencendo a equipe visitante.

Não só histórico, a partida foi exibida pela TIM Vision (na Itália apenas), NOW TV da Sky Sports, como também no serviço premium da Juventus TV e gratuitamente pelo aplicativo oficial do Milan.

O futebol feminino no país da bota diferentemente do Brasil e Inglaterra é antigo, porém, ultimamente vem ganhando destaque a cada ano. Tendo comentaristas e sites voltados ao Calcio jogado por elas no Belpaese.

Depois de um início difícil, a equipe do técnico Ganz cresceu no jogo, mas não foi capaz de arriscar, especialmente nos momentos finais da partida, levando à primeira derrota da temporada. No entanto, o AC Milan Women merece elogios pela forma como respondeu ao golpe inicial contra uma Juventus em grande forma, com as estrelas da Seleção Italiana, Bergamaschi, Giacinti e Salvatori Rinaldi.

La Partita dell'anno

A Juve fez um bom início de jogo e chegou à vantagem graças a uma grande penalidade aos 12 minutos: com Čonč a ter feito uma falta sobre Cernoia na área, Girelli avançou e mandou a bola no canto da guarda-redes Korenčiova.

O primeiro remate do rossonere veio aos 17 minutos, em tiro livre efetuado por Tucceri, no entanto, acabou nos braços de Giuliani.

A Juventus estava jogando o melhor futebol. Logo após a marca da meia hora, o cabeceamento de Girelli após cruzamento de Cernoia foi muito próximo de Korenčiova, que fez uma defesa confortável.

Com o primeiro tempo chegando ao fim, houve alguns sinais de vida promissores do AC Milan Feminino. Aos 36 minutos, Giuliani cobrou a falta de Agard, enquanto o chute de Dowie aos 41 minutos não saiu muito longe do alvo. Nos descontos, Bergamaschi escapou pela direita e acertou uma bola para Dowie, que não conseguiu converter em ângulo fechado.

As meninas do técnico Ganz mudaram sua abordagem após o reinício, mostrando mais agressividade e forçando o Bianconere a recuar, com a equipe visitante tendo que defender uma série de lances de bola parada em particular.

O rossonere teve uma grande oportunidade aos 75 minutos: Tucceri Cimini cruzou para Bergamaschi, que chegou à frente de Giuliani, mas cabeceou por cima da barra. Três minutos depois, Mauri fez um passe longo para a frente e Dowie escolheu Giacinti, que não conseguiu manter a cabeça baixa. Aos 89 minutos, Spinelli e Salvatori Rinaldi, ambos suplentes, combinaram-se, mas esta rematou por cima com o pé direito à queima-roupa.

A seguir

Com o resultado, as Rossonere permanecem na terceira colocação com o Empoli e a Fiorentina com nove pontos e enfrentam a primeira equipa, fora de casam no próximo jogo da liga às 9h da manhã (de Brasília) do próximo sábado (9).

As Bianconere, por sua vez, seguem líderes na Serie A Women, com doze pontos e recebem a Fiorentina no domingo (10).