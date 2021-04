NWSL: Influenciada por Serena Williams, Naomi Osaka compra ações do North Carolina Courage

Tem mais tenistas entrando no ramo de investimentos no futebol feminino. O principal destaque de 2020 e um dos principais nomes do tênis mundial, Naomi Osaka foi anunciada como nova co-proprietária do clube de futebol feminino americano North Carolina Courage. A aquisição da tenista de 23 anos foi divulgada nesta quinta-feira (28), mas a porcentagem das ações adquiridas não foi divulgada.

A equipe é atual campeã da National Women´s Soccer League e tem a brasileira Debinha, atacante artilheira da Seleção Brasileira Feminina, como um dos principais destaques. Osaka revelou que foi motivada pela ação semelhante da também tenista, e grande rival de Naomi, Serena Williams. Em 2020, a tenista e a atriz Natalie Portman idealizaram a primeira equipe feminina de futebol da história, o Angel City.

"Depois de ver algumas mulheres de alto perfil se envolvendo com a franquia de Los Angeles, comecei a procurar por alguma equipe em que eu pudesse fazer um investimento estratégico. Sou muito empreendedora e ambiciosa quando se trata de negócios, e também sou apaixonada pela ideia de aumentar a conscientização sobre o esporte feminino e inspirar uma próxima geração de meninas. Ser proprietária de uma equipe da NWSL parecia uma ótima maneira de fundir esses dois interesses", explicou Osaka.

Como Serena Williams e Naomi Osaka jogaram contra na noite desta quinta-feira (28), os times fizeram uma aposta valendo ingressos para a estreia dos dois times na nova temporada da NWSL. Caso Naomi vencesse, Abby Wambatch, que é uma das acionistas do Algels City, doaria 100 ingressos para o primeiro jogo do North Carolina Courage para as jogadoras da base do time. Caso Serena vencesse, os 100 ingressos para o jogo do Angels City ficaria por conta de Steve Malik, proprietário do time de North Carolina.

Can we make this "victory challenge" official?



If @naomiosaka wins, @AbbyWambach buys 100 tickets to first NC Courage game.



If @serenawilliams wins, @stephenmalik buys 100 tickets to first @weareangelcity game.



All tickets go to youth players! Let's make this happen! https://t.co/Aqrs5FGkQ5 — NC Courage (@TheNCCourage) January 29, 2021

Apesar da vitória de Serena, Abby Wambatch também comprou 100 ingressos para o primeiro jogo do North Carolina Courage e o clube também doou 100 refeições para programas educativos na Carolina do Norte.