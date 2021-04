Fortaleza perde e desperdiça chance de garantir permanência na Série A

O Fortaleza enfrentou o Palmeiras pela 36ª rodada do brasileirão no Allianz Parque e perdeu por 3 a 0, com gols de Gustavo Scarpa, Lucas Lima e Breno ainda no primeiro tempo.

A derrota coloca em risco a permanência do Fortaleza na Série A, uma vez que o time nordestino é um dos que brigam na parte debaixo da tabela contendo sérios riscos de rebaixamento. Uma vitória hoje deixaria o leão aliviado, já que o Vasco, concorrente direto, perdeu para o Internacional por 2 a 0.

Mesmo precisando da vitória o Fortaleza não foi eficiente, perdeu para o time paulista e agora terá dois confrontos diretos para conseguir permanecer na primeira divisão.

A derrota de hoje deixa o Fortaleza em 15º lugar com apenas 41 pontos. O Bahia é o 16º colocado com 38 pontos, para garantir vaga na elite do futebol brasileiro, o Fortaleza precisa vencer o tricolor de aço na penúltima rodada, que acontece no próximo sábado (20). Já na última rodada, quinta-feira (25), visita o Fluminense no Rio de Janeiro, uma vitória ou empate ajudaria o Leão nessa reta final.