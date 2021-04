Campeão da Copa Alagoas, lateral Ítalo projeta sucesso no ASA: “Primeiro de muitos”

Perto da estreia no estadual, que será neste sábado (20), o ASA-AL já iniciou a temporada 2021 com o pé direito. Bicampeão da Copa Alagoas, o Alvinegro de Arapiraca bateu o Coruripe por 1 a 0, com gol do zagueiro Marcelo e garante vaga na Série D do próximo ano.

Titular e um dos grandes destaques do ASA, o lateral esquerdo Ítalo celebra o troféu que também permite seu clube disputar uma seletiva para a Copa do Brasil desta temporada, que será um duelo contra o terceiro melhor colocado do estadual alagoano.

Espero que seja o primeiro de muitos títulos pelo ASA. É muito bom chegar e logo de cara já ser campeão. Me sinto um cara abençoado. Todo o grupo está de parabéns pela conquista. Sei que temos que buscar evoluir sempre, mas estou contente com este meu início pelo clube. Estou muito à vontade já aqui e motivado para seguir trabalhando firme”, festejou o defensor.

De olho no campeonato alagoano, Ítalo agora pensa em continuar a evolução da equipe para os próximos desafios.

Fizemos uma boa Copa Alagoas, mas agora precisamos elevar ainda mais o nível se quisermos alcançar nossos objetivos no estadual. Sabemos que é só o começo de um trabalho promissor. Temos um elenco de qualidade e creio que podemos alcançar muito mais. Estamos em um momento muito bom pois um título sempre ajuda a elevar a moral da equipe, então nossa expectativa é a melhor possível para o Alagoano”, finaliza o lateral.

Sendo assim, o ASA agora concentra suas forças na estreia do alagoano, que será diante do Jaciobá, com local ainda indefinido. Longe do troféu regional desde 2011, o clube já soma cinco partidas invictas na temporada, com duas vitórias e três empates.