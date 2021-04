Victor Ramos oficializa acerto com Botafogo-SP e mira temporada de recuperação

Com passagens por Vitória, Palmeiras e Vasco da Gama, o zagueiro Victor Ramos está de casa nova para 2021. O jogador, que também atuou no futebol mexicano, vai atuar no Botafogo-SP e já projeta um grande ano pelo clube paulista. Para o defensor, essa é uma oportunidade de estar em alto nível novamente.

“O Botafogo é um clube organizado, com uma ótima estrutura. Quando iniciaram as conversas fiquei muito motivado e, felizmente, deu certo. Vou trabalhar muito para construir uma história aqui de títulos e boas atuações. Estou muito focado e motivado em fazer um ótimo ano no clube", disse.

Para Ramos, o elenco tem tudo para fazer um ano perfeito.

"Temos um bom elenco e a diretoria tem feito de tudo para reforçar ainda mais ele. Estamos muito motivados e vamos procurar fazer um grande trabalho durante a temporada", falou.