Marcelo Boeck visa vitória do Fortaleza sobre Fluminense na despedida do Campeonato Brasileiro

O goleiro do Fortaleza, Marcelo Boeck, pediu intensidade máxima da equipe no duelo com o Fluminense nesta quinta-feira (25), fora de casa, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Ele destacou a importância do confronto, que vai encerrar a disputa.

"É o último jogo da temporada 2020 e queremos vencer para encerrarmos bem. O grupo quer fazer uma grande partida durante os noventa minutos para sair com um grande resultado diante do Fluminense”, disse.

Para o arqueiro, o fato do Leão permanecer na Série A será muito importante.

"A permanência do Fortaleza na Série A será muito importante para o clube. Lutamos muito para que isso aconteça nesta rodada final do Brasileirão", afirmou.