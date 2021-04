Livre do rebaixamento, Sport tem Athletico pela frente de olho na Sul-Americana

Athletico-PR e Sport se enfrentam nesta quinta-feira (25), na Arena da Baixada, às 21h30 (horário de Brasília). O duelo é válido pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. O Furacão não tem mais chances de vaga na pré-Libertadores. Enquanto o Leão da Ilha quer confirmar vaga na Copa Sul-Americana. A VAVEL Brasil acompanha todos os lances em tempo real.

Ao todo, foram 38 jogos entre as equipes, com vantagem para o Sport. Já que foram 13 vitórias, contra 11 do Athletico-PR. Além disso, foram 14 empates. O último duelo ocorreu em 1º de novembro de 2020, na Ilha do Retiro, pela 19ª rodada do Brasileirão. O Leão da Ilha venceu por 1 a 0. Thiago Neves marcou o gol da vitória.

Athletico-PR não terá Thiago Heleno e Richard, suspensos

Com 50 pontos, o Furacão é o nono colocado e na zona de classificação para a Copa Sul-Americana, mas sem chances de chegar à pré-Libertadores. Após perder para o Bahia, engatou série de quatro jogos invicto, com duas vitórias, contra Atlético-GO e Flamengo, e dois empates. Mas na última rodada foi derrotado pelo Grêmio, por 1 a 0.

Thiago Heleno e Richard estão foram por suspensão. Assim sendo, o auxiliar António Oliveira terá que promover mudanças nesses setores. Na zaga, Zé Ivaldo, Lucas Halter e Felipe Aguilar brigam pela vaga. Enquanto no meio de campo Alvarado deve ser o escolhido.

A equipe será comandada pelo auxiliar, pois o técnico Paulo Autuori testou positivo para Covid-19. Além das mudanças por suspensão, outras devem ser feitas por opção técnica. Christian, Jadson, Vitinho e Kayzer brigam por duas vagas do meio para frente. Já Erick, Canesin, Lucho González e Márcio Azevedo seguem lesionados.

Provável escalação: Santos; Jonathan, Pedro Henrique, Aguilar e Abner; Alvarado, Léo Cittadini e Carlos Eduardo; Vitinho (Christian), Nikão e Renato Kayzer (Jadson).

No Sport, Iago Maidana retorna e Barcia segue fora, lesionado

O Leão da Ilha é 14º colocado, com 42 pontos. Após garantir a permanência na Série A, agora a equipe busca se firmar na zona de classificação para a Sul-Americana. Nos últimos jogos, venceu Botafogo e Internacional. Na sequência, ficou no empate com o RB Bragantino. No entanto, na última rodada, perdeu para o Atlético-MG por 3 a 2.

Para a partida, o técnico Jair Ventura tem apenas uma baixa confirmada. Trata-se de Leandro Barcia, que está lesionado. Por outro lado, terá a volta do zagueiro Iago Maidana, que cumpriu suspensão na partida contra o Atlético-MG.

Com a volta de Maidana, Chico volta para o banco de reservas. Quem também retorna é o meia Bruninho, que ficou fora na última partida por questões contratuais. No entanto, não deve começar entre os titulares. O último retorno é do volante Betinho, que cumpriu suspensão. O jogador será titular na vaga de Ronaldo Henrique.

Provável escalação: Luan Polli; Patric, Iago Maidana, Adryelson, Júnior Tavares (Sander); Marcão Silva, Betinho, Ewerthon, Thiago Neves; Marquinhos, Dalberto.

Arbitragem

O árbitro Flávio Rodrigues de Souza (SP) comanda a partida. Seus assistentes serão Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Daniel Luis Marques (SP). O responsável pelo árbitro de vídeo será José Cláudio Rocha Filho (SP).