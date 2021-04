Em jogo marcado por gols de bola parada, América-MG derrota Pouso Alegre fora de casa

Em Varginha, no estádio Melão, o América-MG conquistou sua terceira vitória no Campeonato Mineiro. O Coelho derrotou o Pouso Alegre por 2 a 1. Curiosamente, todo os gols saíram de bola parada. Messias e Rodolfo balançaram para o lado alviverde. Já Arilson marcou pelo Dragão.

O início do primeiro tempo foi muito truncado. Nenhuma das equipes conseguia permanecer muito tempo com a bola. Tudo mudou aos 23'. Em lançamento na área, Gustavinho ajeitou para Rodolfo, que tentou limpar a jogada, mas foi calçado por Robson: pênalti. Com segurança, Messias converteu após deslocar o goleiro Cairo.

Em resposta, o Dragão não se intimidou e começou a pressionar o Alviverde. O resultado veio na bola parada. Andrey cobrou escanteio, Paulo Henrique desviou e Arilson completou para o fundo da rede. Por pouco a virada não veio antes de ir para o intervalo. Andrey foi acionado na área. Ele dominou e bateu rasteiro. A redonda passou bem perto da meta defendida por Matheus Cavichioli.

Cavichioli precisou trabalhar no segundo tempo. O perigo surgiu, novamente, na bola parada. Após escanteio, Paulo Henrique desviou na primeira trave. O goleiro pulou e salvou com a ponta dos dedos. Aos 15', o Pousão errou na troca de passes no campo de defesa. Ademir aproveitou, carregou pelo meio e soltou uma bomba. Cairo fez ótima defesa, mandando para escanteio.

Logo em seguida, Messias cabeceou na zaga. Rodolfo aproveitou o rebote para colocar o Coelho à frente do placar. Os comandados de Lisca tiveram a chance de ampliar na parte final. Ademir pedalou na frente de Andrey, rolou para Alê, que acionou Carlos Alberto. O atacante chegou batendo, mas o goleiro salvou.

Com o resultado, o América assume de forma provisória a liderança do Mineiro, somando nove pontos - mais pode ser ultrapassado em caso de vitória do Atlético-MG. Já o Pouso Alegre é o sétimo colocado, com dois.