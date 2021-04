Com gol de Bruno Méndez, Corinthians embala segunda vitória seguida

Neste domingo (14), o Corinthians visitou o São Caetano, no Estádio Anacleto Campanella, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O único gol da partida foi marcado pelo uruguaio Bruno Méndez.

Abaixo da expectativa

Com apenas 15 minutos de bola rolando, era o São Caetano quem chegava com perigo ao gol defendido por Cássio, que retornou após cumprir isolamento social depois de testar positivo para Covid-19.

Por outro lado, o Corinthians começou muito mal e tinha bastante dificuldades. A equipe não conseguia apresentar criatividade e era prejudicando, em partes, pelas pessoas condições do gramado no Anacleto Campanella, já que a bola batia no campo de ataque e voltava.

Com a volta de Fagner, o Corinthians insistia em jogadas pelo lado direito, deixando Vital isolado do lado esquerdo.

Perto do fim do primeiro tempo, enfim conseguiu passar mais tempo com a bola no campo de ataque e, após descolar um escanteio, abriu o placar com Bruno Méndez, ade cabeça. Fi o primeiro gol do uruguaio na 34ª partida dele com a camisa do Corinthians.

Tudo se encaminhava para que no segundo tempo fosse melhor, mas não foi! Por mais que alguns jogadores corintianos tentassem criar espaços. Já o Azulão sequer conseguia ameaçar o Timão.

Com isso, o técnico Wilson Júnior foi obrigado a fazer diversas alterações para tentar mudar o cenário do jogo, mas sem sucesso.

O que vem por aí?

Com a vitória, o Timão assume a liderança do grupo A com oito pontos. Já o Azulão é o último do grupo D com um ponto.

O Corinthians volta a campo já na quarta-feira (17), às 21h30, contra o Salgueiro-PE pela Copa do Brasil.

No Campeonato Paulista o próximo jogo seria domingo, às 16h, contra o Mirassol, fora de casa, mas depende de decisão da Federação Paulista, Ministério Público e governador João Doria, nesta segunda-feira (15). Se a paralisação do campeonato for derrubada, a bola rola e tem São Caetano e Novorizontino também no domingo, às 18h15.