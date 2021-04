Após estreia, meia Dudu avalia como positivo primeiro jogo no Criciúma

Seis anos depois, o meia Dudu, voltou a vestir a camisa do Criciúma. O jogador formado nas categorias de base do Coritiba, fez a sua reestreia com a camisa na partida contra o Brusque, disputada na noite da última quinta-feira (25). Dudu avaliou como positiva o seu primeiro jogo nessa volta.

“Uma estreia digamos que boa. Passei alguns anos longe do futebol brasileiro e isso requer uma pequena adaptação. Claro que dá para evoluir muito mais, porém isso vai acontecendo com o tempo, pegando ritmo de jogo e entrosamento com os meus companheiros”, disse.

Após cinco rodadas disputadas, o Criciúma ocupa a 11º colocação, com três pontos ganhos. Apesar da campanha ruim no estadual, o Tigre avançou de fase na Copa do Brasil e enfrentará a Ponte Preta. Após a estreia, Dudu espera ajudar o Criciúma na sequência da temporada.

“Espero melhorar e evoluir individualmente para ajudar meus companheiros. Tenho certeza que junto com a equipe vamos crescer e conquistar os objetivos do clube na temporada”, concluiu.