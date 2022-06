Juliano projeta recuperação do Brasil na Série C para buscar classificação na próxima fase

O volante Juliano, ex-Goiás, Internacional, Fortaleza e Figueirense, um dos líderes do elenco do Brasil de Pelotas quer intensidade máxima da equipe na primeira fase da Série C. Para o jogador, isso será importante para o grupo chegar às finais da competição.

“Vamos trabalhar muito para chegarmos às finais da competição. O grupo sabe da importância de manter um ritmo forte e a regularidade nesta primeira fase para alcançarmos esse importante objetivo", afirmou.

Juliano falou, ainda, sobre o sonho de todos em chegar ao acesso esse ano.

"Queremos fazer um grande campeonato para chegarmos ao acesso para a Série B. Essa é a meta de todos no clube. Queremos colocar o Brasil novamente na Série B", disse.