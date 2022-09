Fluminense vence clássico contra Flamengo e assume vice-liderança do Campeonato Brasileiro

Neste domingo (18), Flamengo e Fluminense se enfrentaram em mais uma rodada de Campeonato Brasileiro, no Maracanã. O Tricolor levou a melhor e venceu por 2 a 1. Ganso abriu o placar, Nathan fez o segundo e Gabigol descontou para o time mandante.

Clássico eletrizante no Maracanã

Com os dois times titulares em campo, o Fla-Flu foi movimentado e recheado de emoções. As equipes criaram oportunidades de lado a lado.

O primeiro gol saiu no fim da primeira etapa após falha do goleiro Santos, que cometeu pênalti em Cano. Ganso bateu com categoria e abriu o placar.

Na segunda etapa, o jogo foi mais intenso e o tricolor soube se defender da pressão rubro-negra logo nos primeiros quinze minutos.

Com o passar do tempo, ao estilo Fernando Diniz, o Fluminense soube sair da pressão com toque de bola e velocidade. O segundo gol saiu em cobrança rápida de Ganso, que gerou um cruzamento de Martinelli e gol de cabeça do meia Nathan.

A pressão do Flamengo seguiu durante toda a segunda etapa. O time de Dorival Jr tentava trocar passes rápidos e colocar a bola na área para ter um desvio ou uma cabeçada. Após cruzamento da direita, Everton Cebolinha desvia, engana Fábio e Gabriel Barbosa finaliza para o gol em cima da linha.

Confusão de expulsão para os dois lados

O jogo esquentou com o gol rubro-negro. No fim da segunda etapa, após confusão entre jogadores das duas equipes, o árbitro Raphael Claus foi ao VAR e expulsou 3 jogadores. Marinho, Everton Cebolinha e Manoel.

A confusão fez com que a partida tivesse mais de 10 minutos de acréscimo. O Flamengo teve uma última oportunidade dentro da área e Felipe Melo acabou afastando o perigo. Vitória tricolor e comemoração dos comandados de Fernando Diniz.

Alívio pós-eliminação

Depois de uma semana marcada pela eliminação da Copa do Brasil para o Corinthians, o tricolor volta a vencer no Campeonato Brasileiro, quebra a invencibilidade do maior rival e reassume a vice-liderança da competição.

Próximos jogos e classificação

O Flamengo joga na quarta-feira (28), às 19h, quando visita o Fortaleza. O Fluminense joga no mesmo dia e horário, recebendo o Juventude. O Fluminense agora soma 48 pontos, seis atrás do líder, enquanto o Flamengo estaciona nos 45 pontos e em quarto lugar.