Em estreia na Copinha, Fortaleza vence Castanhal

Na tarde desta quarta-feira (3), o Fortaleza venceu o Castanhal, por 2 a 0, em sua estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior, pelo grupo 11. Iarley e Ryan anotaram para o Leão.

O jogo

O jogo começou com o Fortaleza abrindo o placar cedo. Aos 8, o atacante larley aproveitou o rebote do chute de Caio Dantas para balançar as redes. Mas, quem foi destaque mesmo foi o goleiro David Cauã, que fez três boas intervenções, já que o Leão ainda meteu três bolas na trave.

Na etapa final, o Castanhal buscou melhorar, mas não foi o suficiente e o Fortaleza, que seguiu dominando a partida. Nos acréscimos, lá aos 50, em cobrança de pênalti com categoria, Ryan Lukas marcou o segundo gol e garantiu a vitória por 2 a 0.

O outro jogo do grupo

O CRB levou a melhor diante do Vocem, vencendo por 2 a 1, no Estádio Tonicão, em Assis-SP. Wallace e Cauã marcaram para os alagoanos, já Douglas fez para os paulistas.

Mas, e como fica?

Com o resultado, o Fortaleza lidera o grupo, com três pontos. O CRB assume a vice-liderança com a mesma pontuação. Na sequência vem Vocem e Castanhal zerados.

Próximos Jogos

No sábado (6), às 13h, o CRB enfrenta o Fortaleza. Depois, às 15h, o Vocem vai tentar um milagre contra o Castanhal. Os dois jogos serão no Estádio Tonicão, em Assis-SP.