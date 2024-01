Avaí bate São Caetano e confirma vaga no mata-mata da Copinha

Com uma rodada de antecedência, o Avaí garantiu vaga na próxima fase da Copinha 2024. Na tarde deste sábado (6), o Leão da Ilha superou o São Caetano por 2 a 0 no estádio Nicolau Alayon, em São Paulo, pela segunda rodada da competição, alcançando seis pontos e se isolando na liderança do grupo 32.

Os gols que garantiram a classificação do Avaí foram marcados por Cássio e Kenzo, aos 7 e 29 minutos do primeiro tempo. O Leão teve a maior posse de bola durante as duas etapas de jogo e, apesar de ter tido diversas oportunidades, terminou a partida em 2 a 0.

Situação do grupo

No outro jogo do grupo, o Retrô bateu o Nacional-SP, time dono da casa, por 2 a 1. Tabica, duas vezes, marcou para os pernambucanos. Raniel fez o único dos paulistas.

O Avaí lidera o grupo com seis pontos, enquanto o Retrô é o segundo, com três. Nacional-SP e São Caetano têm um.

Na rodada final da chave, que acontece na terça-feira (9), Retrô e São Caetano se enfrentam às 13h, enquanto Nacional-SP x Avaí está marcado para 15h15.