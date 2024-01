Na quinta-feira, dia 25, ocorreu a grande final da Copinha 2024 entre Corinthians e Cruzeiro na Neo Química Arena, em São Paulo. O Timão saiu vitorioso e conquistou o seu 11º troféu na competição, enquanto o Cruzeiro, que chegava à final após 17 anos, possui apenas um título.

O gol decisivo aconteceu no segundo tempo, marcado por Kayke com um belo chute de fora da área, acertando o ângulo do goleiro Otávio e selando com chave de ouro a campanha corintiana.

Chance de ouro perdida

No primeiro tempo, o Cruzeiro foi muito mais dominante e teve maior posse de bola em comparação com o Corinthians, criando as melhores oportunidades de gol. Aos 9 minutos, Xavier finalizou, o goleiro Felipe Longo defendeu, e Arthur, livre na marca do pênalti, acabou chutando para fora, perdendo um gol inacreditável.

O Corinthians respondeu logo depois com Léo Maná, mas o lateral isolou a bola por cima da meta de Otávio. O time mineiro continuou melhor na partida, adotando a estratégia bem definida de contra-ataque e ameaçando o Timão.

Foto:Staff Images/Cruzeiro

Kayke decide com golaço

A Raposa voltou melhor para o segundo tempo, mantendo as investidas pelo lado esquerdo, explorando os contra-ataque e ficando mais com a bola. Enquanto isso, o Corinthians encontrava dificuldades para jogar e se fechava na defesa.

O time mineiro quase abriu o placar aos 20 minutos com Jhosefer, que aproveitou um escanteio, dominou e chutou rente à trave esquerda. O Cruzeiro chegou a marcar com Tevis, aos 23', mas o gol foi anulado. O árbitro assinalou uma falta de Henrique no goleiro Felipe Longo.

O tal "quem não faz, leva" apareceu e sos 39 minutos, saiu o gol da partida e o gol do Corinthians: o atacante Kayke dominou na entrada da área e finalizou com precisão no canto direito de Otávio, garantindo o título para a equipe corintiana pela 11ª vez.