Contratada no segundo semestre de 2023 para atuar no futebol português, Joyce vem construindo sua história com as cores do Lank FC Vilaverdense – clube que disputa a primeira divisão da liga portuguesa feminina.

Em confronto válido pela 12ª rodada da Liga BPI, a atleta polivalente foi eleita a melhor em campo no empate contra o Sporting – vice líder da competição. “Primeiro queria começar agradecendo a Deus por ter me honrado de tal forma. Fiquei muito feliz pela premiação, principalmente por ter vindo em um jogo tão difícil como aquele. Além da premiação, também fiquei feliz pela entrega do grupo e pela pontuação contra uma equipe tão qualificada” – expressa Joyce.

No dia 10 de fevereiro, o Lank Vilaverdense enfrenta fora de casa a equipe do Torrense em partida válida pela 13ª rodada da Liga BPI. “Sabemos que vai ser um jogo difícil e duro como todos vem sendo, mas vamos com um gás a mais e também com mais confiança pela consistência e maturidade, em que levamos a partida contra o Sporting” – finaliza Joyce.