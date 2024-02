Recém-chegada para a equipe do Corinthians, Giovana Tolezani fala com nossa equipe sobre o peso de vestir a camisa do Corinthians na temporada de 2024, "Uma sensação de sonho realizado, estar jogando e convivendo com as mulheres do futebol de elite que tem o Corinthians, é sim um grande desafio. Me sinto extremamente motivada para entregar o meu melhor e corresponder a expectativa do gigante Corinthians que acreditou no meu potencial.

A pessoa que sou permite que vocês esperem muita entrega, esforço e raça! Farei além do que eu consigo para enaltecer o Corinthians!"

Tolezani no ano passado fez 16 jogos pela equipe praiana, com apenas 19 anos, já vai para sua terceira edição de Brasileirão Sub 20. A defensora também foi questionada pela nossa reportagem, o por que vim para o Corinthians sendo que, poderia subir para o profissional no Santos, a mesma com maestria reponde que "Mudar de time foi uma decisão difícil, mas foi motivada pelo desejo de buscar novos desafios e oportunidades de crescimento tanto pessoal quanto profissionalmente. Tenho muito carinho pelo Santos e sou grata por tudo que aprendi lá".

Essa nova fase no corinthians foi pensando inteiramente em mim, sou muito grata por acreditarem no que posso entregar, além de ser uma honra estar no maior time feminino do Brasil."