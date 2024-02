Com a parceria para auxiliar na divulgação do nome do clube, o Uirapuru representará o estado do Mato-Grosso na disputa da Brasil Soccer Cup Sub-14, competição com diversos times de grande expressão no país.



32 equipes foram divididas em oito grupos, em cidades incluindo Macaé, Campos dos Goytacazes, São João da Barra, Quissamã e Carapebus.



O Uirapuru caiu no grupo de Fluminense, Magé City e Rio Bonito, na chave G, que terá sede na ciadde de Rio Bonito.



A ideia do clube mato-grossense é ter sua notabilidade, visando oferecer uma performance memorável e contribuir para a diversidade e competitividade do torneio, e buscando também demonstrar o talento e a paixão do povo mato-grossense pelo esporte mais popular do mundo.



Gilcemar Gusmão, representante do Uirapuru, comentou a importância da participação dos meninos em um torneio nacional deste nível.



"É uma grande oportunidade tanto para os meninos, quanto para o clube. Sabemos da importância tanto técnica quanto psicológica, para esses meninos jogarem contra grandes equipes do cenário nacional, e isso contribui muito para as experiências e evolução deles como atletas. Tenho certeza de que faremos o melhor possível para dar orgulho ao povo do Mato-Grosso", disse.

Foto: Divulgação/Uirapuru



O Uirapuru terá a parceria do Talentos, tradicional equipe de base que costuma revelar grandes jogadores no cenário local. Diego Henrique, representante da equipe, comentou as expectativas da disputa da Brasil Soccer Cup.



"Acreditamos muito nessa parceria envolvendo o Talentos e o Uirapuru. Sabemos que não é fácil, mas temos condições e aos poucos vamos desenvolvendo e evoluindo o futebol dentro do nosso estado, e levando o nome tanto das equipes como dos atletas para outros lugares. Temos jogadores de muita qualidade, e confiamos no processo de selecionar esses meninos para nos representar em uma grande competição. Sabemos do potencial que podemos atingir e esperamos trazer bons resultados para casa", disse.



No elenco do Uirapuru também terão atletas que atuaram pelo Sinop e pelo Alta Floresta, contando com jogadores vice-campeões da Copa FMF de 2023.



Os jogos da primeira fase da Brasil Soccer Cup sub-14 devem acontecer nos dias 2, 3 e 4 de março, com tabela ainda a ser divulgada pela organização do torneio.