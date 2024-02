Na noite da última quarta-feira (29), a Portuguesa foi derrotada pelo Palmeiras por 1 a 0, com gol de Flaco Lopes, em jogo atrasado da 5ª rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista 2024.

O jogo ficou marcado por uma polêmica que aconteceu quando Giovanni Augusto invadiu a área, armou o chute e Murilo tocou o seu pé de apoio. O árbitro não considerou pênalti e, na saída de campo, o meio-campista falou sobre o lance.

- Ali no finalzinho do jogo, um pênalti muito claro, eu tenho certeza absoluta que foi pênalti. Quando eu fui chutar, o Murilo simplesmente deu um chute no meu pé de apoio e eu não consegui mais chutar a bola. Acho que para o bem do futebol precisa rever muita coisa, está muito bom para os árbitros porque eles erram uma, duas, três vezes, fica uma ou duas rodadas sem apitar, aí volta e comete a mesma lambança. Ou profissionaliza mais ou cria punições mais severas - comentou.

Mais "corneta"

O gerente de futebol, Eduardo Ferreira, participou da coletiva de imprensa e iniciou sua fala parabenizando aos seus atletas e comissão técnica.

- Gostaria de agradecer aos atletas pelo comprometimento que estão tendo pela causa, que é buscar a classificação, pelo empenho nesta noite, atletas que não se recusaram a cumprir o que foi proposto pela nossa comissão técnica. Parabéns aos atletas, parabéns à comissão porque montou uma estratégia de jogo, que foi cumprida rigorosamente, embora o resultado não tenha sido o que esperávamos - disse.

Depois, Eduardo criticou a arbitragem e voltou a falar sobre o lance que Giovanni Augusto também reclamou.

- Por falar em resultado, aqui vai a nossa indignação com a arbitragem e essa noite nós estamos muito insatisfeitos com o que aconteceu. Nós tivemos um adversário com o dobro de faltas. Faltas idênticas [às cometidas pela Lusa] e apenas os nossos atletas foram punidos com cartão amarelo e o Palmeiras nenhum, nehum [cartão amarelo]. Tivemos um lance, que temos as imagens que mostra uma penalidade em cima do atleta Giovanni [Augusto] e se quer o árbitro se dirigiu ao VAR para poder ter a sua noção e fazer o julgamento do lance - pontuou.