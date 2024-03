A Portuguesa enfrenta o Santos no próximo domingo (17), às 20h15, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.A Lusa não disputava um jogo desta fase do campeonato desde 2011 e, caso avance às semifinais, será a primeira vez desde 1998. Um dos líderes e pilares da equipe do Canindé, o goleiro Thomazella ressaltou o bom momento vivido pelo clube, que sofreu dificuldades nos últimos anos.

“Nós sabemos da importância que essa classificação teve para a Portuguesa. O clube precisava de voltar a viver momentos como esse, jogando grandes jogos decisivos. Também foi muito importante poder voltar a ter um calendário nacional. Todos estão de parabéns pelo trabalho que vem sendo feito até aqui”, disse o goleiro.

Thomazella é uma figura de liderança neste momento de reconstrução da Portuguesa. O goleiro elogiou a campanha do Santos, adversário deste domingo, mas pontuou que a mentalidade do time precisa ser forte para um jogo como este.

“O Santos é um grande adversário, fez uma excelente campanha na primeira fase e vai jogar dentro de casa. Nós respeitamos muito a equipe do Santos, mas também não podemos entrar em campo com um pensamento pequeno. O nosso grupo é forte, experiente e vamos buscar a classificação”, concluiu.