No final da tarde deste domingo (18), às 18h (horário de Brasília), a Portuguesa recebeu o Guarani em um confronto direto na disputa contra o rebaixamento no Campeonato Paulista. O jogo foi válido pela nona rodada do Paulistão Sicredi 2024 e acabou 1 a 0 para a Lusa.

Z-2 diferente

Com o término da partida, a zona de rebaixamento do Paulistão está diferente. A Lusa deu a penúltima colocação, na classificação geral, ao Guarani, com cinco pontos, que divide o Z-2 com o Santo André, que conseguiu apenas quatro pontos no torneio. Já a Portuguesa, respira no campeonato e vai ao segundo lugar de seu grupo, com sete pontos conquistados.

Bugre em crise

Ao final do jogo de hoje, a diretoria do Guarani comunicou a demissão de dois profissionais ligados ao futebol: o superintendente Juliano Camargo e o auxiliar-técnico Rodrigo Leão. Além deles, o CEO Ricardo Moisés foi afastado das suas atividades ligadas ao futebol e exercerá apenas o seu cargo administrativo.

Veja a nota na íntegra:

— O Guarani Futebol Clube informa que o superintendente de futebol Juliano Camargo e o auxiliar técnico Rodrigo Leitão foram desligados. A agremiação comunica também que o CEO Ricardo Moisés foi afastado do Departamento de Futebol, permanecendo de forma exclusiva nas funções administrativas. O clube agradece os serviços prestados de Juliano Camargo e Rodrigo Leitão e deseja sucesso na sequência de suas carreiras

O técnico Claudinei Oliveira, em entrevista coletiva após o duelo, também falou sobre a má fase que o clube enfrenta: "Desde o dia que aceitei este desafio eu também tenho responsabilidade no trabalho, mas ainda tive pouco tempo para trabalhar. Precisamos evoluir e não podemos nos acomodar como foi no jogo de hoje."

O comandante bugrino também falou sobre a atitude dos atletas logo que o Guarani sofreu o pênalti: "É o momento de ter um cuidado especial com os jogadores. Vamos procurar conversar de forma coletiva e individual. Quando sofremos o pênalti, eu olhei para o banco e todos estavam frustrados. Isso não pode acontecer. A gente tem que superar porque o futebol é assim. Vamos tentar resgatar todos e identificar o que está acontecendo neste aspecto psicológico também."

Autor do gol pede "virada de chave"

Em entrevista à CazéTV, o meio-campista Giovanni Augusto, autor do gol da Lusa, falou sobre o momento vivido pela equipe e pediu uma "virada de chave":

— Não é fácil vestir essa camisa, né, que tem muita história no futebol. E a gente não via tendo bons resultados, apesar de fazer bons jogos e se dedicar. Contudo, a gente sabia que, no momento certo, Deus iria avisar que a gente iria sair com a vitória e ver o que aconteceu hoje. Fico muito feliz de ter marcado o gol e, consequentemente, ter ajudado a nossa equipe a ter marcado mais três pontos, que são muito importantes no campeonato e mais feliz ainda de conseguir mais o prêmio, é muito importante. Isso que nos fortalece, motiva cada vez mais sair de casa

O jogo

No primeiro tempo, a Portuguesa conseguiu controlar as ações ofensivas da partida, inclusive, marcando um gol aos 25 minutos, com Douglas Borel, mas após checagem no VAR, foi constatado um impedimento. Depois, Ricardinho ainda chegou assustar o goleiro Vladimir. De tanto tentar, a Lusa balançou as redes, com Giovanni Augusto de pênalti.

Na etapa complemetar, o Guarani também não conseguiu ser efetivo no ataque, apesar da posse de bola, o time não conseguiu transformá-la em chances claras de gol. O time campineiro ficou com um a menos, com a expulsão de Heitor, mas Denis recebeu o cartão vermelho e os dois times ficaram com dez. Ao final, a Lusa venceu e saiu do Z-2.

Agendas

Na próxima rodada, os dois times jogam no domingo (25) às 18h. A Lusa visita o Botafogo, em Ribeirão Preto e o Guarani recebe o São Paulo.