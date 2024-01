Na noite desta quarta-feira (31), a Portuguesa recebe a Ponte Preta no Canindé, às 19h30. O jogo é válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista e é a chance de uma das equipes se reablitarem no Paulistão.

Apesar de ter fetito dois bons jogos contra Red Bull Bragantino e São Paulo, a Portuguesa saiu derrotada nos dois confrontos. Até aqui, a Lusa só somou pontos na primeira rodada, contra a Inter de Limeira, quando venceu o time do interior paulista de virada. A equipe comandada por Dado Cavalcanti está no Grupo A em segundo lugar, atrás do Santos, com seis pontos somados.

A situação da Ponte Preta é um pouco mais complicada. A Macaca Querida, até aqui, apenas empatou os seus confrontos no Moisés Lucarelli, contra Inter de Limeira e Mirassol, e perdeu do Santos. A equipe ocupa a quarta colocação no Grupo B, atrás de Palmeiras, Guarani e Água Santa. Outro sinal de preocupação aos Ponte Pretanos é que a equipe de João Brigatti está perto da zona de rebaixamento, na classificação geral.

Onde assistir

A partida será transmitida pelo Paulistão Play (streamming do Campeonato Paulista) e pela Cazé TV (Youtube).

Como chega a Lusa

O técnico Dado Cavalcanti não deve ter surpresas no Departamento Médico para poder escaalar a equipe nesta noite. Em relação ao time que vai a campo, apensa duas dúvidas: no ataque há a possibilidade de sair o Chrigor para a entrada de Felipe Marques - substituição que ocorreu contra o São Paulo - e na defesa, pode pintar a entrada de Ricardinho no lugar do Dudu, a troca também foi testada no Morumbi.

Provável escalação: Thomazella, Borel, Quintana, Patrick e Marquinhos Pedroso, Ze Ricardo, Dudu (Ricardinho) e Giovanni Augusto, Victor Andrade, Henrique Dourado e Felipe Marques

Como chega a Macaca Querida

O técnico João Brigatti vem com algumas dúvidas para o confronto desta noite. A começar por Iago Dias que ainda se recupera de um problema no tornozelo direito e deixa o técnico com poucas opções ofensivas. Para o lugar dele, deve entrar Luiz Felipe. Castro também pode pintar na vaga do Edson.

Uma mudança que deve ocorrer, em caso do treinador querer um time mais defensivo, é promover a entrada de Ramon Carvalho no lugar de Dodô ou Elvis. O zagueiro Nilson Júnior foi inscrito no campeonato e estará a disposição.

Provável escalação: Pedro Rocha, Igor Inocêncio (Luiz Felipe), Mateus Silva, Castro e Gabriel Risso; Emerson Santos, Felipinho, Elvis (Ramon Carvalho) e Dodô; Renato e Jeh.