Com uma vasta experiência em sua carreira, Thayla já passou por grandes equipes no cenário do futebol feminino. No ano passado, a volante foi contratada pelo Santiago Morning e chegou a ter um pouco mais de 1141 minutos dentro de campo, sendo titular em 16 partidas. Vivendo o momento, Thayla comentou qual foi a sua motivação e o sentimento em renovar o contrato com a equipe do Chile. “Uma sensação de trabalho bem feito em 2023, fizemos um bom ano, na medida do possível, e a motivação em renovar o contrato foi sem dúvidas a vontade de jogar uma Copa Libertadores” comentou a volante.

Com foco na estreia na primeira competição da temporada, Thayla comentou suas expectativas para o torneio e para o restante do ano, visando a disputa da Libertadores. “O campeonato começa agora dia 10 de março então a expectativa é chegar novamente na final, porém agora ir em busca de conquistar o título, utilizar bem o Campeonato Chileno e por fim ir com força total para a Libertadores” finalizou.

A competição é dividida em duas fases com 13 jogos, somando 26 partidas, onde todas as equipes se enfrentam entre si. Ao final das duas fases, as oito melhores equipes avançam para o mata-mata, em partidas disputadas em ida e volta. Na final, as duas melhores equipes se enfrentam em um jogo único. A estreia da equipe do Santiago Morning será no dia 24 de Março contra o Deportes Iquique com horário e local ainda a serem definidos.