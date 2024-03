A equipe alternativa pode surgir como solução, pois o Timão tem o confronto decisivo da Copa do Brasil na quinta-feira (14), contra o São Bernardo e António Oliveira quer contar com o elenco completo.

Além disso, os comandados do português, são os que mais marcaram gols (11), que tem mais saldo de gols (+5) e que mais tem posse de bola (61%), o que mostra a qualidade do trabalho a curto prazo.

Apesar desse "hiato" de jogos não ser interessante financeiramente, esportivamente pode ser uma boa oportunidade do técnico consolidar o time e deixá-lo mais forte para o restante da temporada. Cabe ressaltar, que o Corinthians ainda disputa a Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil - a decisão para a terceira fase é na próxima quinta-feira (14), contra o São Bernardo.

O Corinthians é o quarto colocado do grupo D, atrás de Bragantino, Inter de Limeira e Mirassol, com 21, 17 e 14 pontos, respectivamente.

O Corinthians joga contra o Água Santa para cumprir tabela, já que não tem mais chance de classificação. Apesar de viver um bom momento, com vitórias importantes, o Time do Povo começou o campeonato muito mal, com uma sequência de cinco derrotas seguidas.

A contratação de António Oliveira foi crucial para a evolução da equipe alvinegra. Até aqui, o técnico comandou a equipe em seis jogos, somando quatro vitórias, um empate - contra o Palmeiras - e uma derrota - contra a Ponte Preta - somando 72,2% de aproveitamento.

O português não mexeu no time base do Corinthians, mas conseguiu dar uma cara nova, recuperar jogadores que vinham desempenhando mal e dar um padrão de jogo ao time alvinegro.

O Água Santa também está virtualmente eliminado. Para se classificar, precisa torcer por uma derrota da Ponte Preta e tirar uma diferença de oito gols de saldo para ir à próxima fase. Uma situação nada confortável ao time de Diadema.