O Ipatinga recebeu o América, neste domingo (28), no Ipatingão, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. O Tigre buscava sua primeira vitória, enquanto o Coelho tentava mais uma vitória na competição. A equipe de Cauan de Almeida venceu por 6 a 1 e alcançou a incrível marca de onze gols em apenas dois jogos no torneio estadual.

Os gols do jogo foram marcados por Gonzalo Mastriani, goleador do campeonato com cinco gols, Cleylton Santos (contra), Fabinho, Alê, Marlon e Renato Marques de pênalti para o América, e Vico diminuiu para o Ipatinga.

PRIMEIRO TEMPO COM TRÊS GOLS

O América marcou logo no início do primeiro tempo. Aos 14 minutos, Gonzalo Mastriani fez o gol após um escanteio cobrado por Vitor Jacaré. A bola passou por todo mundo e sobrou para o artilheiro do campeonato, que cabeceou para dentro das redes. O Coelho continuou atacando, e aos 19 minutos, Marlon cruzou, e Cleylton, zagueiro do Ipatinga, cabeceou para trás, marcando contra o segundo gol americano.

O Ipatinga foi para cima, e aos 32 minutos, Vico diminuiu o placar com um belo chute de fora da área, sem chances para o goleiro Dalberson. O primeiro tempo encerrou com o placar de 2 a 1.

AMÉRICA MARCA MAIS QUATRO GOLS NO SEGUNDO TEMPO

A segunda etapa foi equilibrada até os 26 minutos, quando, após um escanteio do Ipatinga, o goleiro Dalberson defendeu e saiu jogando rapidamente com um lançamento para Felipe Azevedo, que dividiu, e a bola sobrou para Fabinho marcar o terceiro gol do América na partida. Depois disso, só deu América. Aos 32 minutos, Alê subiu mais alto que todo mundo após cruzamento de Rodriguinho e marcou o quarto.

Foto: Twitter/América

Depois do quarto gol, o jogo ficou morno, e nos acréscimos, Rodriguinho tocou para Marlon, que driblou o zagueiro e finalizou bonito no cantinho para guardar o quinto gol. Mesmo nos acréscimos, o América marcou mais um, depois de um pênalti cobrado por Renato Marques aos 51 minutos, e a partida terminou com o placar de 6 a 1 para o Coelho.

PRÓXIMOS JOGOS

A próxima partida do América será contra o Itabirito no próximo sábado (3), no Independência, às 16h30. Já o Ipatinga enfrenta o Pouso Alegre, no Ipatingão também no sábado, às 17h.

O América é líder do Grupo C com 6 pontos e 12 gols marcados. O Athletic vem logo abaixo com 4 pontos, o Patrocinense, que joga amanhã contra o Uberlândia, está na terceira colocação, e o Democrata está na última posição com zero pontos. Já a equipe do Vale do Aço está na quarta posição do Grupo A, com dois jogos e zero pontos conquistados. O líder é o Tombense com 4 pontos, o Cruzeiro, que vem em segundo, também com quatro pontos, e o Itabirito está na terceira posição com três.