Dono da segunda melhor defesa do Campeonato Pernambucano,, o Náutico sofreu apenas quatro gols em dez jogos. Além disso, não foi vazado em sete destas partidas — 70%. Semifinalista do estadual com o Timbu, o técnico Allan Aal valoriza a solidez defensiva do time.

“Acredito que o desempenho defensivo passa por todos os setores. Neste sentido, a nossa equipe tem conseguido fazer partidas sólidas até aqui. Sofrer poucos gols dá mais tranquilidade para que possamos aprimorar outros aspectos do nosso jogo. Temos um elenco com boa margem de evolução e trabalhamos em cima disso diariamente”, avaliou o treinador, de 44 anos.

Neste domingo (10), às 16h, o Náutico enfrenta o Retrô nos Aflitos, pela ida das semifinais do Pernambucano. Allan Aal projeta a sequência decisiva do Timbu, que além do estadual, também disputa a Copa do Nordeste.

“Vamos voltar a enfrentar o Retrô após um jogo muito equilibrado na primeira fase. Sabemos que uma nova competição se inicia e precisamos estar preparados, nas partes tática, física e mental. O grupo já assimilou isso. Também contamos com o apoio do nosso torcedor nesse primeiro jogo da semifinal, vai ser muito importante para buscarmos a classificação”, concluiu o profissional.

Contratado para comandar o Náutico nesta temporada, Allan Aal soma 15 jogos à frente da equipe, por Campeonato Pernambucano e Copa do Nordeste. Neste período, o Timbu conquistou oito vitórias, quatro empates e sofreu apenas três derrotas.