Após passar pelo Hercílio Luz, o Criciúma tem pela frente o Barra, que eliminou o Figueirense nos pênaltis, a primeira partida da semifinal será realizada no Estádio Doutor Hercílio Luz, nesta quinta-feira (21), às 20h30.

As equipes se encontram por uma vaga na final, o Criciúma é o atual campeão, enquanto o Barra que estreou na elite do Catarinense em 2022 e no ano seguinte chegou até as semifinais, repete o feito este ano.

O Tigre foi o líder da primeira fase do estadual e foi derrotado apenas duas vezes, por Brusque e Marcílio Dias, enquanto o Barra ficou na quinta colocação com quatro derrotas, oito pontos atrás do Criciúma.

Criciúma vai com o que tem de melhor disponível para o confronto

(Foto: Celso da Luz/CEC)

O Tigre vai com tudo para cima do adversário para vencer a ida e ter um segundo jogo mais tranquilo e sem dramas, como teve na fase anterior diante do Hercílio Luz, a equipe havia empatado a partida de ida por 1 a 1, e contou com o goleiro Gustavo defendendo o pênalti cobrado por Clayton nos acréscimos do jogo de volta, quando a equipe estava na frente do placar para evitar a decisão da vaga na disputa de pênaltis.

A equipe tem desfalques para a partida, são eles o lateral esquerdo Miguel Trauco e o zagueiro Wilker Ángel, ambos convocados para as seleções de Peru e Venezuela, respectivamente.

Com as convocações o treinador fará mudanças táticas na equipe, Marcelo Hermes deve voltar para sua posição de origem no lugar de Trauco, enquanto na posição de Wilker Ángel há uma disputa pela vaga e o mais cotado para começar jogando é Tobias Figueiredo.

Provável escalação: Gustavo; Jonathan, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Meritão, Fellipe Mateus e Claudinho; Éder e Renato Kayzer.

Barra irá tentar superar o feito da temporada passada

(Foto: Divulgação/ Barra)

O Barra chega com confiança para o confronto após uma épica virada diante do Figueirense em pleno Orlando Scarpelli, a equipe havia perdido por 3 a 1 em casa, e devolveu o placar na volta, na disputa de pênaltis o Pescador venceu por 5 a 4 e avançou.

A equipe de Balneário Camboriú repete o feito do ano passado, quando também chegou na semifinal, mas foi eliminado pelo Brusque, que viria a ser derrotado posteriormente na final pelo Criciúma.

A equipe de Claudio Tencati é favorita ao título por conta do elenco mais qualificado, mas o Barra conhece suas qualidades e já provou que consegue superar grandes desafios, como fez na fase anterior.

O Barra tem algumas mudanças em relação ao time que bateu o Figueirense na fase anterior, entre as mudanças estão um substituto para Elton, que foi expulso.

A equipe não poderá contar com Vitão e Ricardo Luz, ambos no departamento médico, e precisa ter cuidado para não perder o lateral Muriel para o jogo da volta, o atleta está pendurado e não pode receber outro amarelo.

Provável escalação: Ewerton; Muriel, Matos, Gabriel Jesus e DG; Thiaguinho, Roldan, Natan e Álvaro; Marcelinho e Adilson Bahia.

Retrospecto favorece o Tigre

As equipes se enfrentaram apenas duas vezes na história, e isso tem um motivo bem claro, o Barra é um time novo com apenas 11 anos, e disputou seu primeiro Catarinense em 2022, quando o Tigre estava na segunda divisão. O primeiro confronto entre as equipes foi em 2023, e terminou com o placar de 1 a 0 para o Criciúma. Neste ano houve o segundo embate, novamente o Criciúma saiu vitorioso por 1 a 0, o atacante Felipe Vizeu foi o autor do gol.

Transmissão

A partida terá transmissão apenas na CBN Floripa, apartir das 20h. Também é possível acompanhar a partida lance a lance em tempo real na VAVEL.

Arbitragem

Árbitro: Rafael Traci;

Assistente 1: Henrique Neu Ribeiro;

Assistente 2: Eder Alexandre;

Quarto árbitro: Diego da Costa Cidral;

VAR: Heber Roberto Lopes.