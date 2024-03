Em tarde de movimentada na Arena, o Grêmio venceu o Guarany por 4 a 1, neste sábado (2), pelo Campeonato Gaúcho. Pavón duas vezes, Geromel e para fechar com chave de ouro, o estreante do dia, Diego Costa fechou a conta com uma cobrança de falta de tirar o fôlego para o Imortal. Wilson Júnior descontou para o Alvirrubro.

Tudo igual

O jogo começou com o Grêmio pressionando, mantendo bola no pé e criando boas chances. Aos seis, Reinaldo deu belo lançamento para Pavón, que dominou na área e mandou no veneno para o gol. Em desvantagem no marcador, Guarany tentava chegar com chutes de longe.

Aos 32, Wilson Júnior fez jogada pela direita e cruzou para o meio, a bola bateu em Kannemann e foi para o fundo do gol, deixando tudo igual. Sem mudanças, as equipes foram para o intervalo empatadas em 1 a 1.

Passeio do Imortal

O jogo recomeçou com o Grêmio pressionando mais uma vez, mas agora em busca da vitória. Aos dois minutos, Pavón cruzou da esquerda, a bola passou pelo goleiro que se antecipou, Geromel aproveitou e empurrou de cabeça para o gol vazio.

Na sequência, mais um, Reinaldo cobrou lateral, David raspou de cabeça e a bola sobrou para Pavón, que bateu com desvio em João Gabriel para anotar seu segundo. Aos 20, após uma falta sofrida por Gustavo Nunes, Diego Costa bateu falta com categoria para morrer no fundo do gol e fechar a conta em 4 a 1.

Mas, e como fica?

Com o resultado, o Grêmio vai à 23 pontos, na vice-liderança. Já o Guarany, com 16 pontos, fica na quarta colocação.

Próximos Jogos

Com datas e horários a serem confirmados, mas com adversários definidos. O Grêmio pega o Caxias. Enquanto o Guarany recebe o Juventude.