Jogo Portuguesa x Pinheirense AO VIVO online pela final do Brasileirão Feminino A2 (0-0)

Google Plus

Boa tarde, torcedor! Acompanhe com a VAVEL Brasil, a partir de 18h00 desta quarta-feira (19), tudo de Portuguesa x Pinheirense ao vivo, jogo de ida da final do Campeonato Brasileiro Feminino A2. O jogo será realizado no Canindé, em São Paulo.

A Portuguesa chega à final acumulando sete vitórias, uma derrota e um empate. Além disso, foram 15 gols marcados para as paulistas.

Já do lado das paraenses, foram sete vitórias e dois empates: o Pinherense está invicto no campeonato. E o saldo de gols é grande, foram 33 gols conquistados.

A artilharia do Lusa é da jogadora Lucélia, com 3 gols.

O time visitante conta com Irley, com 9 gols na competição, no seu ataque.

Nas semis, a Portuguesa enfrentou o Tiradentes-PI e perdeu no primeiro encontro por 1 a 0. No entanto, no jogo de volta, ganhou por 3 a 1 e garantiu a vaga na final.

Já o Pinherense jogou contra o Caucaia-CE e venceu ambos jogos, inclusive com uma goleada de 6 a 0 na partida de volta.