CRB recebe badalado Guarani em disputa para entrar de vez na briga pelo título da Série B

Com ótimas campanhas na Série B do Campeonato Brasileiro, CRB e Guarani se enfrentam neste sábado (22) no estádio Rei Pelé, confronto direto pela briga no G-4 e até mesmo ao título da competição.

Após a excelente vitória sobre o Internacional no último final de semana, os alagoanos continuaram sua sequência de jogos contra os times da parte de cima da tabela e empataram com, os também gaúchos, Juventude, em 1 a 1. Time que vem disputando rodada a rodada, a liderança com o adversário deste sábado.

Nesta sexta-feira (21) o América-MG derrotou o Figueirense no estádio Independência por 4 a 2 e tomou a ponta da tabela com 27 pontos. Com isso, o Bugre precisa vencer para se igualar em números de pontos e com uma vitória a mais, reassumir a liderança da competição.

Sem desfalques

O Galo vai a campo com força máxima. Recuperado de uma virose, o centroavante Zé Carlos retorna ao time. No tempo que esteve ausente, o atacante foi muito bem representado por Neto Baiano que não deixou a desejar e se tornou o artilheiro da equipe no campeonato com 4 gols. Outro jogador que volta de lesão é o volante Danilo Pires que também deve ir a campo.

A única baixa do time é o atacante Mailson, que teve sua venda concretizada para o futebol sul-coreano e já se despediu da torcida através das redes sociais.

Problemas na escalação

O técnico Vadão terá dificuldades para elaborar seus 11 titulares para a partida com as lesões de Eliandro, Eron, Willian Rocha e Rafael Silva. Mas o maior problema será no ataque, com Bruno Mendes e Renteria, recém-chegados, não estão nem ao menos inscritos na competição.

Assim, serão relacionados pela primeira vez os atacantes Gabriel Leite, jogador pouco aproveitado até o momento, vindo do Palmeiras, e uma grande promessa das categorias de base, Serafim de 19 anos.

Porém, o treinador deve utilizar o meia Fumagalli como “falso nove” e promover a entrada de Richarlyson no meio-campo.