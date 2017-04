Volante Christian avalia campanha do América-MG no Estadual: "Terminamos de forma positiva"

Christian marcou um gols da vitória sobre o Tricordiano (Foto: Mourão Panda/América-MG)

A campanha do América-MG pelo bicampeonato mineiro ficou pelo caminho. Contra o Cruzeiro, o Coelho não conseguiu segurar a pressão azul-celeste e perdeu no Mineirão por 2 a 0, dando adeus à campanha no Estadual.

Um dos principais nomes da equipe americana neste Campeonato Mineiro foi o volante Christian. O jovem de 21 anos teve as primeiras oportunidades como profissional no Campeonato Brasileiro do ano passado. Em 2017, o jogador foi titular absoluto de Enderson Moreira. Sobre a campanha no Mineiro, o atleta lamentou a eliminação, mas aprovou a impressão deixada pelo clube na competição.

"A competição foi boa. Não começamos muito bem, mas terminamos de forma positiva. Vão ficar os bons jogos que nós fizemos, como contra o Cruzeiro, que vai brigar por título na Série A. Jogamos bem, de forma ofensiva e nos defendemos com consistência, mas não deu. Agora é levantar a cabeça, porque pegamos um time muito forte e deixa uma expectativa boa para começar a Série B", declarou.

Após a eliminação no Campeonato Mineiro, o América ficará dezenove dias sem jogar. A próxima partida do Coelho será a estreia na Série B contra o Náutico, sexta-feira, 12 de maio, em Recife. Sobre este período sem jogar, Christian admite foco total na Série B, e se mantém as mudanças que poderão acontecer no elenco americano.

"Teremos uma folga e depois vamos focar no Brasileiro da Série B. Vamos focar bastante nos treinamentos para não deixar o rendimento cair e daqui três pensar com muito carinho na segunda divisão, realizando bons treinos e jogos daqui pra frente. Reforços vão chegar, e tudo o que for para agregar positivamente ao grupo vai ser muito bem vindo. E quem for sair, deve ser para ter mais oportunidades", ressaltou.

Embora saia do Campeonato Mineiro sem o título, Christian se diz contente com as oportunidades que teve durante a competição. O volante realizou seis jogos, sendo cinco entrando como titular e marcou um gol.

"Os jogos nos Estadual servem para dar ritmo de jogo a quem está vindo da base, como é meu caso. Isso pra mim foi muito bom, só que agora é importante estar bem concentrado para realizar uma boa Série B", finalizou.