América-MG bate Vila Nova e assume liderança provisória da Série B

Na noite desta terça-feira (19), na Arena Independência, foi disputada a vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro 2017. Dentro das quatro linhas, mediram forças América-MG e Vila Nova, com placares adversos no último compromisso. Diante da torcida, o Coelho mostrou mais eficiência e venceu por 1 a 0, com gol de Renan Oliveira, pela 25ª rodada.

Com o resultado, os americanos assumem a liderança provisoriamente e ultrapassam o Internacional, somando agora 48 pontos ganhos. Já os alvirrubros, por outro lado, seguem ocupando a 3ª colocação, mas têm a vaga no G-4 ameaçada pelo Juventude, que enfrentará o Boa Esporte na sexta-feira (22), às 19h15, no Alfredo Jaconi.

Os times voltam a jogar, pela 26ª rodada da Segundona, só na próxima semana. Os mineiros vão até Porto Alegre enfrentar o Internacional no Beira-Rio na quarta-feira (27), às 19h30, enquanto os goianos recebem em Goiânia o irregular CRB no Serra Dourada, às 20h30, mas na terça-feira (19).

Coelho é mais eficiente nas finalizações que Tigre e sai vitorioso em casa (Foto: Mourão Panda/América-MG)

Por se tratar de um confronto direto por posições consolidadas dentre os melhores da competição, as equipes entraram em campo focadas e com muito equilíbrio no começo. Tentando tirar proveito do fator casa, o América apresentou melhor eficiência nas poucas finalizações e ficou em vantagem. Matheusinho fez bom lance individual e achou Norberto na área, que tocou rasteiro para Renan Oliveira finalizar de esquerda. A bola ainda desviou na zaga e no goleiro Luis Carlos antes de entrar.

Na etapa final, os times voltaram sem alterações, já que os técnicos se mostraram satisfeitos com as apresentações, mesmo que tenha ficado pouco movimentado ofensivamente. Buscando recuperar o fôlego das peças de ataque, Enderson Moreira promoveu a estreia de Edno para a torcida americana, sacando Hugo Almeida.

Ainda assim, o duelo continuou bastante truncada e com raros chutes a gol pelos dois lados, tendo o Vila Nova mais disposição para chegar à zona ofensiva. Satisfeito com a vantagem, o Coelho se portou bem em sua defesa e segurou o resultado positivo durante os 45 minutos, indo ao sexto jogo sem perder na Segundona, já o Tigre soma sua segunda derrota consecutiva. Antes do fim, David levantou e Luan, na pequena área, concluiu próximo à trave.