América supera Atlético e se torna mineiro com melhor campanha nos pontos corridos da Série B

A campanha do América na Série B do Campeonato Brasileiro ficou marcada pelo título, pelo acesso e por superar uma marca histórica do futebol de Minas Gerais. Com a vitória por 1 a 0 sobre o CRB, neste sábado (25), no Independência, o Coelho se tornou o clube mineiro com a melhor campanha na história do torneio nos pontos corridos, superando o Atlético de 2006 - campeão com 71 pontos.

Até então, os melhores números eram do Galo, que instaurou o feito em 2006, ano após a única queda de sua história para a segunda divisão. Foram 71 pontos, com 20 vitórias, 11 empates e sete derrotas. De lá para cá, os mineiros Boa Esporte, Ipatinga e Tupi disputaram o torneio e não conseguiram superar a marca. Porém, coube ao América desbancar o rival em sua sexta participação nos pontos corridos.

Os números da temporada 2017 também superam os feitos do próprio América. A melhor campanha alviverde na história da Série B tinha sido em 2015, quando conquistou 65 pontos e terminou na quarta colocação. Em 1997, ano em que se sagrou campeão do torneio, a fórmula de disputa ainda era pelo mata-mata.

Das 38 partidas que fez na segundona, o Coelho venceu 20 duelos, empatou 13 e perdeu apenas cinco, sendo o clube que menos foi derrotado nos pontos corridos nas Séries A e B em 2017. No total, foi um aproveitamento de 63%.

Contando todas as edições da história da Série B, a melhor campanha fica com o Corinthians, em 2008, quando terminou o torneio com 85 pontos. No entanto, o melhor aproveitamento fica com o Atlético-PR, em 1995, o qual terminou com 77,3%.

Campanhas dos mineiros na Série B de pontos corridos:

2006 - Atlético (1º), 71 pontos.

2007 - Ipatinga (2º), 67 pontos.

2008 - Não tiveram mineiros.

2009 - Ipatinga (15º), 48 pontos.

2010 - América (4º), 63 pontos / Ipatinga (19º), 41 pontos.

2011 - Boa Esporte (7º), 57 pontos.

2012 - América (8º), 55 pontos / Boa Esporte (15º), 44 pontos / Ipatinga (19º), pontos.

2013 - América (9º), 57 pontos / Boa Esporte (11º), 50 pontos

2014 - América (5º), 61 pontos* (perdeu seis pontos por escalação irregular de jogador) / Boa Esporte (6º), 59 pontos.

2015 - América (4º), 65 pontos / Boa Esporte (19º), 31 pontos.

2016 - Tupi (18º), 33 pontos.

2017 - América (1º), 73 pontos / Boa Esporte (10º).