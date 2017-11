Lesionado, meia Matheusinho festeja título e dá prazo de retorno aos gramados

Foto: Vinícius Silveira/VAVEL Brasil

Considerado um grande promessa do América-MG, meia Matheusinho acompanhou a partida contra o CRB dos bastidores do Estádio Independência. De muletas, vibrou muito e festejou como quem estivesse 100% fisicamente, igual ao seus companheiros.

Matheusinho se lesionou na partida contra o Paraná Clube, na 31ª rodada do Brasileirão da Série B. Em seguida, o meia teve detectado um rompimento do ligamento do joelho direito. Vinte dias depois, fez a cirurgia e para por um bom tempo. Apesar da lesão, o jogador exaltou a boa temporada que fez e o título conquistado.

"Essa temporada foi inexplicável pra mim. Ajudei o América de todas as formas possíveis, dentro de campo, fora também. Graças a Deus, nosso trabalho foi reconhecido com um título muito importante".

Ansioso para retornar ao time americano, Matheusinho não esconde a ansiedade, e fala até em prazo para voltar aos campos. O jogador detalhou que, fora de campo, torceu muito, e ajudou os companheiros da maneira que pode.

"Tenho que me recuperar agora para que eu possa voltar bem em 2018. Acredito que vou ficar de fora do Campeonato Mineiro, mas estarei de volta no começo do Brasileirão do ano que vem. Estou muito bem, tranquilo demais. Infelizmente, não pude ajudar dentro na reta final do Brasileirão. Fora de campo, estava torcendo, ajudando muito a equipe. Fico feliz pelo título", declarou.

Para encerrar, o meia agradeceu a Deus pelo título conquistado. Logo em seguida, prometeu festejar com a torcida americana. "Estou muito feliz de fazer parte deste grupo. Graças a Deus, ele me concedeu este título importante na minha carreira. Agora é festejar com a torcida", finalizou.