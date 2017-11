Polivalente, Ernandes exalta título sobre Internacional e projeta crescimento do América-MG

Foto: Mourão Panda/América-MG

Um dos jogadores que mais atuaram nesta Série B é o volante Ernandes. O jogador, que também joga na lateral-esquerda, pode - e deve - comemorar o acesso e a conquista do título da segunda divisão como nenhum outro atleta.

Ernandes estava no elenco americano que foi rebaixado para a Série B, em 2016. Sofreu críticas e passou por momentos difíceis. Sobre a superação após quase um ano de segunda divisão, o volante ressalta que o futebol passa por momentos de oscilação, mas aposta no crescimento da equipe.

"Quando fomos rebaixados sofremos muitas críticas no ano passado. Principalmente, quem ficou e segurou essa barra sofreu mais. Mas, hoje posso dizer que deixei o time onde peguei, que foi na Série A. Futebol é isso aí, uma época a fase não está boa, outro dia estamos ótimos como foi este ano. Demos a volta por cima e espero que continue assim", declarou.

Outro fator que torna o título do Brasileirão Série B ainda mais importante é a presença do Internacional. Com melhor estrutura, mais recursos financeiros e no elenco mais forte, a equipe gaúcha foi apontada com a grande favorita à conquista. O América, mais regular, venceu partidas importantes, enquanto o colorado perdia ou empatava. Ernandes exaltou a superação do time em cima do adversário.

"O Internacional é uma grande equipe. E derrotar um time que é de Série A só abrilhanta ainda mais a nossa conquista. Todo time que está na Série B tem que aquela vontade maior de ganhar e de fazer uma boa campanha em cima deles. O América se mostrou merecedor em cada partida, jogou como se fosse uma final, e fomos coroados. Tenho certeza que ainda iremos crescer muito", ressaltou.

Por fim, ao apontar um fator primordial que tenha levado o América a esta grande conquista, Ernandes não hesitou em creditar a façanha aos diretores e ao técnico Enderson Moreira.

"O planejamento do time foi muito importante. O Enderson Moreira junto com a diretoria fez uma boa gestão do grupo. Um grupo trabalhador, de muito caráter, honesto, e que sempre deu o máximo durante as partidas. Posso dizer que fizemos uma Série B brilhante e fizemos por merecer esta conquista tão esperada", finalizou.