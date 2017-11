Destaque no ataque do América, Bill revela desejo de continuar no Coelho: "Sonho em ficar"

Bill foi peça chave no ataque da equipe do técnico Enderson Moreira (Foto: Divulgação/América-MG)

Artilheiro do América-MG na campanha vitoriosa do time na Série B de 2017, o atacante Bill chegou ao Coelho neste ano e caiu nas graças do torcedor. O jogador se tornou um dos pilares do setor ofensivo alviverde junto de Matheusinho e Luan e acumula nove tentos com a camisa do América-MG.

Na artilharia americana na Série B, Luan marcou oito gols, Ruy fez seis, Renan Oliveira marcou quatro vezes, e o zagueiro Rafael Lima fechou o Top 5 do Coelho com quatro tentos. Bill revelou o desejo de continuar no América para o próximo ano, para de colher novos frutos, e pediu ainda que seja feito um planejamento para uma equipe ainda mais competitiva, uma vez que a Série A é bem mais complicada.

"Fui muito bem recebido aqui no América, a torcida me abraçou, assim como abraçou o resto do grupo. Eu sonho em ficar porque aqui é bom, nós formamos uma grande família. Agora, é preciso fazer um grande projeto para o ano que vem, a diretoria tem que pensar em trazer os melhores jogadores para poder ajudar o América", disse.

No mês de agosto, Bill foi afastado dos gramados após se envolver em confusão com Zé Carlos, atacante do CRB. Foi imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), uma pena de nove jogos de suspensão, que, posteriormente, foi diminuída para seis. O jogador não atuou nas partidas contra o Náutico, Goiás, Ceará, Vila Nova, Internacional e Oeste.