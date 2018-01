Enderson valoriza manutenção de elenco no América, mas mantém 'olho no mercado' por reforços

(Foto: Isabelly Morais/VAVEL Brasil)

Campeão do Brasileirão Série B em 2017, o América mudou seu planejamento comparado a outros anos onde também conquistou o acesso: se antes perdia suas peças e tinha que recomeçar do zero, em 2018 usa a permanência de seus destaques como arma. No evento de lançamento do Campeonato Mineiro, o treinador Enderson Moreira valorizou a manutenção do elenco e a chegada dos reforços.

"Fico feliz pela manutenção de grande parte da equipe e pela chegada de jogadores que queríamos muito. Ficamos muito felizes de receber atletas desse nível que vão nos ajudar na temporada. Temos uma equipe competitiva, mas não completamente montada"

O treinador lembra também que o elenco não está fechado para 2018. Nomes como Rafael Moura, Matheus Sales e Matheus Ferraz chegaram com expectativa de assumir a titularidade, mas Enderson garante que segue de olho no mercado e volta seu foco na procura por um meia.

"Durante o Campeonato Mineiro, no término do Campeonato Mineiro, esperamos por reforços. Estamos de olho no mercado. Fizemos movimentos importantes na zaga, nas laterais, nos volantes e agora estamos atentos e com foco em meias"