Após vitória na estreia, América visita URT em busca da liderança do Campeonato Mineiro

Foto: Mourão Panda/América-MG

A temporada começou e é tiro curto. Quarta e domingo, sem parar para respirar, devido ao calendário "amassado" pela Copa do Mundo 2018. Neste domingo (21), URT e América-MG entram em campo, a partir das 19h30, no Zama Maciel, em Patos de Minas, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro 2018. E o tempo voando.

Será um confronto de invictos. Vitoriosa na primeira rodada, ao superar fora de casa o Uberlândia por 2 a 0 e manter um tabu de cinco anos sem derrota para o time do Triângulo, a União Recreativa dos Trabalhadores, popular URT, atual campeã do interior, encara o Coelho, que fez o vira para cima do Patrocinense, por 2 a 1, no Independência.

Problemas? Só nos ingressos. URT vai com o que tem de melhor

Um fato curioso relativo aos ingressos ocorreu durante a semana, mais especificamente, na noite de quarta-feira (17). O veículo que transportava os ingressos a serem comercializados para o jogo de domingo sofreu um acidente e foi saqueado. Após o registro do boletim de ocorrência, novas entradas foram confeccionadas e vendidas de quinta-feira em diante.

Dentro de campo, nenhum problema. Triunfo do Trovão Azul na estreia e tranquilidade para repetir a equipe vencedora em Uberlândia: Carlão; Carlinhos, Rodolfo e Victor Salinas, Douglas Maia; Jô e Diogo Orlando; Bruninho e Eduardo Ramos; Felipe Alves e Macena.





Rodrigo Santana estudou o América para a partida deste domingo (Foto: Alê Vianna/URT)

Sobre o adversário, o treinador Rodrigo Santana foi bem respeitoso e disse ter estudado o adversário, para não ser surpreendido em casa. "O América-MG é o atual campeão da Série B do Brasileiro, tem um excelente treinador. O time é muito organizado, mas estudamos o que eles fizeram contra o Patrocinense para não ser surpreendido no Zama Maciel", afirmou.

Super-heroi machucado: Coelho tem desfalque importante para o jogo

Começar perdendo para o Patrocinense deu uma assustada no torcedor americano, porém a virada colocou as coisas no lugar, em tons mais tranquilos. No encerramento da preparação para o duelo em Patos, o técnico Enderson Moreira comandou um trabalho tático, realizado após atividade na academia, e pensou a equipe a ser escalada. Em seguida, treinamento pesado de bola parada, na defesa e no ataque.

Segunda partida da temporada e, sim, já existem os desfalques. Constatado com uma tendinite no calcanhar esquerdo, Rafael Moura está entregue ao DM e nem viajou para o confronto. Também no DM está o volante Juninho, em recuperação devido a um estiramento grau II na panturrilha esquerda. O zagueiro Lima, com uma indisposição estomacal, completa a lista de ausências do América, que terá como titulares: João Ricardo, Norberto, Messias, Rafael Lima e Giovanni; Zé Ricardo, Matheus Sales e Renan Oliveira; Aylon, Luan e Bill.

Muita preparação para o importante certame em Patos de Minas (Foto: Daniel Hott/América-MG)

Sobre o duelo, Enderson Moreira comparou o elenco da URT deste ano ao do ano passado e acredita em um bom jogo neste domingo. "Mesmo com mudanças no time, em relação ao ano passado, eles tiveram uma atuação muito interessante contra o Uberlândia e conquistaram uma boa vitória. Acredito que será um bom jogo, muito disputado e terá muito valor para quem sair vitorioso de campo", disse.