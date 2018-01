América abre placar, mas cede empate à URT e perde chance de terminar rodada na ponta

INCIDENCIAS: Partida válida pela segunda rodada do Campeonato Mineiro, realizada no estádio Zama Maciel, em Patos de Minas, às 19h30.

AMÉRICA - MG: oão Ricardo; Norberto, Messias, Rafael Lima e Giovanni (Carlinhos, aos 36min do 2ºT); Zé Ricardo, Matheus Sales e Renan Oliveira; Aylon (Capixaba, aos 32min do 2ºT), Luan (Gerson Magrão, aos 25min do 2ºT) e Bill.

URT: Carlão; Carlinhos, Rodolfo, Victor Salinas e Douglas Maia; Diogo Orlando (Bruno Oliveira, aos 38min do 1ºT), Jô, Bruninho (Ewerton Maradona, no intervalo) e Eduardo Ramos (Ian Augusto, aos 39min do 2ºT); Macena e Felipe Alves.

O América-MG foi até Patos de Minas para visitar a URT, podendo, ao final da segunda rodada, assumir a liderança isolada do Campeonato Mineiro. Se o Coelho vencesse a segunda seguida, acumularia seis pontos e pularia para a liderança. No entanto, Eduardo Ramos impediu que isso acontecesse.

Vencendo por 1 a 0, o Coelho levou o empate e conquistou apenas um ponto, ficando na quarta posição e embolando a tabela. O América volta a campo na próxima quarta-feira, às 19h30 contra o Tupi, diante do seu torcedor no Independência. Já a URT, vice-líder, vai até Patrocínio enfrentar o Patrocinense.

Bill incomoda e América sai na frente

Com o atacante Bill no lugar do lesionado Rafael Moura, o América mostrou ímpeto de vitória. O camisa 18 incomodou bastante a URT, fazendo a função de pivô. A primeira tentativa, aos 8 minutos, mostrou que o jogador queria o triunfo com um chute forte. Mas, aos 17 minutos, Bill finalizou após assistência de Giovanni, a bola desviou em Aylon e entrou: Coelho 1 a 0 .

Com a vantagem no placar, o time alviverde chamou o clube de Patos de Minas para o jogo, porém, a URT não conseguiu produzir boas e reais chances de gol devido à boa marcação da equipe americana. O ataque que levou mais perigo ao gol do goleiro João Ricardo ocorreu aos 34 minutos em um cabeceio de Felipe Alves.

URT pressiona e chega ao empate

A volta do intervalo mostrou uma mudança de postura nas equipes e, logo aos 6 minutos, a URT chegou ao empate. Douglas Maia iniciou a jogada passando pelas costas de Renan Oliveira, foi até a linha de fundo e rolou a bola para trás. Eduardo Ramos, de primeira, soltou uma bomba e estufou as redes do estádio Zama Maciel.

O decorrer da etapa complementar foi 'morna', sem grandes emoções. As substituições feitas pelo técnico Enderson Moreira não deram resultado e não acrescentaram à equipe. Assim, URT e América ficaram no empate por 1 a 1.