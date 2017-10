Jogo Atlético-PR x Atlético-GO AO VIVO no Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

COMEÇA O JOGO!

Escalação do Atlético Goianiense: Marcos; Jonathan, Gilvan, William Alves e Bruno Pacheco; Ronaldo, Paulinho, Niltinho, Jorginho e Luiz Fernando;

Escalação do Atlético Paranaense: Weverton; Jonathan, Wanderson, Thiago Heleno e Fabrício; Matheus Pavez, Lucho González; Guilherme, Felipe Gedoz e Nikão; Ribamar

As equipes estão escaladas! Logo mais a bola rola na Arena da Baixada.

A partida entre Atlético Paranaense x Atlético Goianiense acontece às 19h30 desta quarta-feira.

No histórico do confronto entre as equipes, o furacão leva larga vantagem sobre o rival. Pelo Campeonato Brasileiro, foram seis jogos com seis triunfos do time de Curitiba.

Reencontro: a partida marca o reencontro do atacante Walter com a torcida de seu ex-clube. Com passagem de pouco mais de um ano, o centroavante anotou 16 gols em 73 jogos com a camisa do rubro-negro de Curitiba.

A boa notícia fica por conta do retorno de Gilvan, o zagueiro volta a ser titular na vaga de Eduardo Bauermann após cumprir suspensão na vitória da equipe sobre o Avaí. Assim, a formação tática do dragão deverá ser o 4-2-3-1, com Walter no comando de ataque.

O técnico João Paulo Sanchez terá três desfalques para a partida. Supenso por conta do terceiro cartão amarelo, o volante Andrigo está fora do jogo. Ainda lesionados, o zagueiro Roger Carvalho e o volante Igor também não poderão atuar. Para o lugar de Andrigo o treinador deve promover a entrada do meia Niltinho, tornando o time mais veloz e criativo no meio-campo.

Embalado fora de seus domínios, o lanterna Atlético Goianiense visa conquistar sua quarta vitória seguida como visitante. Último colocado com 25 pontos ganhos, o time goiano está a seis pontos de escapar da zona de rebaixamento. Por isso, um novo triunfo no duelo desta noite pode deixar ainda mais real o sonho da permanência na primeira divisão.

Os jogadores pendurados no Atlético Paranaense são: o zagueiro Zé Ivaldo, o lateral-esquerdo Fabrício, o volante Bruno Guimarães e os meias Lucho Gomzález e Nikão.

Após 10 dias de preparação para o confronto desta quarta, o técnico Fabiano Soares deve ter à disposição o melhor de seu elenco. Os meias Felipe Gedoz e Nikão, e o atacante Ribamar, devem ser titulares na partida de logo mais. O trio da frente tem a aprovação do treinador. A dúvida fica por conta dos volantes. Pavez, Rosseto e Eduardo Henrique disputam uma vaga na equipe. O chileno deve ganhar a chance como titular.

Tentando encostar no grupo dos seis primeiros colocados, o Atlético Paranaense vaI em busca da reabilitação após duas derrotas consecutivas, para Santos e Atlético Mineiro, respectivamente. Com 34 pontos ganhos, a equipe curitibana ocupa a 8º posição no campeonato e está a seis pontos da zona de classificação para a Libertadores. Porém, precisa voltar a vencer para não se complicar, já que a diferença para a zona de rebaixamento é de apenas quatro pontos.

Bom dia, leitores da VAVEL Brasil. Iniciamos agora a transmissão da partida entre Atlético Paranaense x Atlético Goianiense, pela 27º rodada do Campeonato Brasileiro 2017. O duelo acontece às 19h30, desta quarta-feira (11), na Arena da Baixada, em Curitiba (PR).