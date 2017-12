Em confronto regional, Atlético-PR terá o Caxias-RS como adversário na primeira fase da Copa do Brasil

(Foto: Divulgação / Atlético-PR)

Em sorteio realizado nessa sexta-feira (15), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, o Atlético-PR descobriu qual será a sua chave e por consequência, seu primeiro adversário, na Copa do Brasil 2018. Com uma viagem que, pelos possíveis concorrentes, poderia ser bem longa, o Furacão acabou tendo sorte e irá até o Rio Grande do Sul, para enfrentar o Caxias.

Na fase seguinte, caso passe pelo time gaúcho, o Atlético-PR receberá, na Arena da Baixada, o vencedor do confronto entre Tubarão-SC e América-RN. Lembrando que nessas duas primeiras fases, os confrontos serão realizados em jogo único, com a vantagem do empate para os visitantes só na primeira delas. Na segunda, caso o confronto fique igualado, a decisão irá para os pênaltis.

Na chave 1, na qual o Furacão se encontra, os possíveis adversários para a terceira fase são: Brusque-SC, Ceará-CE, Londrina-PR e Real Ariquemes, equipe roraimense, estreante na competição. Nessa fase, os confrontos serão decididos em dois jogos, sem a regra do gol fora de casa. Os vencedores desses confrontos serão sorteados e jogarão a última fase antes da entrada dos times da Libertadores e do América-MG, campeão da Série B.

Em 2017, o Atlético-PR entrou na competição nas fases mais à frente, por estar participando da Libertadores. Em seu primeiro jogo na competição, teve o Santa Cruz pela frente. Usando diversos reservas nas duas partidas, o Furacão passou sem dificuldades pelo time pernambucano.

Logo depois, o sorteio definiu o Grêmio como adversário nas quartas-de-final. Na primeira partida, derrota por 4 a 0, na Arena do Grêmio, praticamente frustrando as chances do Furacão. Precisando se lançar no segundo jogo, o time sofreu com os contra-ataques e novamente foi derrotado, dessa vez por 3 a 2.