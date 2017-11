Jogo Avaí x Atlético-PR AO VIVO online no Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Provável escalação do Atlético-PR: Weverton; Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno e Fabrício; Pavez e Lucho González; Felipe Gedoz, Sidcley (Éderson) e Lucas Fernandes; Douglas Coutinho.

Provável escalação do Avaí: Douglas; Maicon, Alemão, Betão e João Paulo; Judson, Pedro Castro e Marquinhos; Maurinho, Junior Dutra (Luanzinho) e Romulo (Lourenço).

Já o Atlético-PR não terá à disposição do técnico Fabiano Soares, o volante Deivid e os meias Nikão e Guilherme. A boa notícia é que o lateral-direito Jonathan e o zagueiro Paulo André, que eram dúvidas durante toda a semana, foram relacionados.

Para o confronto decisivo, o Avaí possivelmente terá dois desfalques. Os atacantes Júnior Dutra e Rômulo não treinaram na manhã desse sábado (25) e farão um teste antes do jogo para ver se poderão jogar. Caso não tenham condições, o ataque será formado com Luanzinho e Lourenço.

Com a vitória sobre o Vasco na última rodada, o Furacão reacendeu a esperança de sua torcida de pelo menos chegar à primeira fase da Copa Libertadores da América em 2018. Para isso, o time paranaense torce para que Grêmio e Flamengo sejam campeões das competições que estão disputando.

Nesse momento da competição, o Avaí ocupa a vice-lanterna da competição, com 39 pontos, três atrás do Sport, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Mesmo vencendo, o time não sairá do Z4, pois não conseguirá igualar o número de vitórias do time pernambucano.

Nesse domingo (26), Avaí e Atlético-PR se enfrentam, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017, às 17h (Horário de Brasília), na Ressacada, em Florianópolis, Santa Catarina.