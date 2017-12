Avaí empata com Santos na Vila Belmiro e é rebaixado para Série B

INCIDENCIAS: Jogo válido pela 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Disputado na Vila Belmiro, às 17 horas, no dia 03 de dezembro de 2017

ÁRBITRO: Wagner do Nascimento Magalhães apita a partida, auxiliado por Rodrigo F. Henrique Correa e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (todos do RJ).

Na tarde deste domingo (3), na última rodada da Série A do Brasileirão, o Santos empata por 1 a 1 com o Avaí, na Vila Belmiro. O alvinegro buscava o vice-campeonato e a premiação de R$11.373.030, mas precisava vencer. Já o Leão tentava permanecer na elite, mas com o empate jogará o ano de 2018 na Série B.

Com o empate o Santos ficou na terceira posição, com 63 pontos, junto ao Palmeiras, que passa no número de vitórias. Com isso, recebe a premiação de R$7.759.170. E o Avaí ficou na 18ª posição com 43 pontos, sendo rebaixando junto ao Coritiba, Ponte Preta e Atlético Goianiense. Agora, as equipes só voltam a jogar em 2018 pelos seus respectivos campeonatos estaduais.

Primeiro tempo de ataque lá e cá

A primeira etapa iniciou com o Avaí no ataque, sofrendo uma falta perto na grande área, com Marquinhos cobrando direto nas mãos de Vanderlei. E não demorou muito para o Santos responder, Victor Ferraz chutou da entrada da área, forçando Douglas fazer uma bela defesa.

Avaí tentando se livrar do rebaixamento foi com tudo ao ataque, e João Paulo chutou forte de muito longe acertando o travessão. E nesse jogo de lá e cá, Vecchio roubou a bola no ataque, tocou para Kayke, que chutou forte, mas Douglas fez outra grande defesa.

Aos 30 minutos o Santos abriu o placar, em um belo contra-ataque com Matheus Jesus, que lançou para Copete, Douglas errou na saída do gol e deixou tudo livre para o colombiano marcar. No minuto seguinte o Avaí empatou com um golaço de Pedro Castro. O atacante recebeu de Marquinhos, ajeitou e chutou forte no ângulo de Vanderlei.

Avaí pressiona mas não consegue a vitória

Santos ditou o inicio da segunda etapa. Aos 4 minutos Vecchio deu um belo lançamento para Bruno Henrique nas costas da zaga, o atacante dominou, mas na hora da finalização escorrega, e manda para longe.

O time da casa tinha a posse de bola, mas não achava espaço na defesa do Avaí. Com isso, começou a arriscar chutes de fora da área. Aos 10, Renato chutou forte, mas longe do gol. Logo após o camisa 8 lançou na área na cabeça de Kayke, mas cabeceia para fora.

Aos 22, Renato arriscou novamente de fora da área, e dessa vez a bola passou muito perto. Na base da pressão, Matheus Jesus finaliza para o gol errado, que vai nos pés de Yuri Alberto, que perde gol inacreditável, mas bandeira já havia assinalado impedimento na jogada.

No desespero Avaí foi com tudo para o ataque e pressionou até o fim, Juan cruzou da esquerda para Romulo, que dominou na pequena área, mas é travado na hora da finalização. O atacante tentou de novo, mas desta vez de fora da área, forçando Vanderlei fazer boa defesa.

A chance do jogo para o Avaí veio aos 40, Romulo tabelou com Maicon, mas fura na hora da finalização. Logo após Luanzinho, recebe de frente para o gol e chuta para bela defesa de Vanderlei.