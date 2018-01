Bahia anuncia zagueiro Douglas Grolli, 11ª contratação para 2018

Google Plus

Foto: Divulgação/EC Bahia

O Esquadrão de Aço simplesmente não para de contratar. Nessa quarta-feira (17), o Bahia anunciou o 11º reforço para 2018: trata-se do zagueiro Douglas Grolli, que jogou na Chapecoense em 2017, ajudando o clube catarinense a se recuperar no segundo turno e conquistar uma vaga na Pré-Libertadores. O defensor chega em definitivo, assinando contrato com duração de um ano, existindo a possibilidade de renovar por mais um.

Apesar de ter jogado no Verdão D’Oeste, Douglas Grolli pertencia ao Cruzeiro, clube que assinou em 2015 mas que apenas jogou duas partidas. Além disso, havia sido emprestado também à Ponte Preta em 2016, sendo um dos zagueiros titulares da Macaca naquele ano. Aos 28 anos, o zagueiro irá representar o sétimo clube diferente na sua carreira.

Com 1,89 de altura, Douglas Grolli se destaca pela qualidade no jogo aéreo, tanto defensivo quanto ofensivo, já marcou dois gols pela Chape em 2017 e seis pela Ponte em 2016. Será mais uma opção ao novo treinador Guto Ferreira, que conta com Tiago, Jackson, Rodrigo Becão, Lucas Fonseca e Éder para essa posição.

Douglas Grolli se juntará a Douglas Friedrich, Léo, Élber, Nilton, Élton, Nino Paraíba, João Pedro, Eugenio Mena, Gregore e Kayke como reforços do Bahia, que chegou a sonhar com a possibilidade de estar presente na Taça Libertadores desse ano, mas bateu na trave na últimas rodadas do Campeonato Brasileiro.