Ceará e Vila Nova se enfrentam em confronto direto pelo G-4 da Série B

Nesta terça (3), o Ceará tem um importante duelo válido pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro diante do Vila Nova às 19h15 na Arena Castelão. O Vovô vem embalado após vitória fora de casa diante do Luverdense, quebrando um tabu de nunca ter vencido o clube ´matogrossense jogando em Lucas do Rio Verde e está há quatro rodadas sem perder, desde a derrota para o Londrina pela 23ª rodada. Já o Tigrão vem de empate contra o Brasil de Pelotas, fora de casa e não vence há duas rodadas.

Será o primeiro da sequência de três duelos diretos do Ceará em busca de uma vaga no G-4 da competição. Além do Vila Nova, a equipe enfrentará nas próximas duas rodadas o Oeste e o Paraná, rivais diretos na luta pelo acesso e se vencer o time goiano na Arena Castelão, o Ceará somará 48 pontos, podendo assumir a vice liderança da competição, caso Paraná e América Mineiro percam suas partidas diante de Internacional e Santa Cruz, respectivamente.

No primeiro turno, em partida realizada no Serra Dourada em Goiânia, empate por 1 a 1 entre as equipes. Alan Mineiro e Roberto marcaram os gols da partida.

Buscando o G-4, Ceará conta com força máxima e apoio da torcida

Foto: Leonardo Heitor/Luverdense

Após vitória por 1 a 0, gol marcado por Lima, diante do Luverdense no último sábado (30), o time comandado por Marcelo Chamusca alcançou uma sequência de quatro jogos sem derrota, sendo dois empates diante de Santa Cruz e América Mineiro e duas vitórias, contra Brasil de Pelotas e Luverdense. O jogo contra o time matogrossense foi especial para o meia Ricardinho, que chegou a marca de 200 jogos com a camisa do Alvinegro de Porangabussu.

Marcelo Chamusca, em entrevista coletiva antes do confronto, disse que espera um jogo dificílimo na Arena Castelão: "É um confronto direto com um time que sabe jogar no erro do adversário, com boas transições entre meio campo e ataque. Eles tem uma campanha consistente jogando fora de casa e não é por caso que estão brigando lá em cima".

O atacante Arthur, destaque do time na Série B, comentou sobre o jogo do último sábado e também convocou a torcida para comparecer ao Castelão. "Conquistamos uma boa vitória fora de casa e agora estamos perto do G-4. Vamos enfrentar um rival direto jogando em nossos domínios e precisamos engatar vitórias seguidas para entrar de vez no grupo de classificados pra Série A e não sair mais. Contamos com o nosso torcedor no Castelão para mais uma batalha difícil, pois L temos conseguido bons resultados em casa, o que é muito importante para nós.

Querendo se manter no topo, Vila Nova quer quebrar a boa sequência do Ceará

Mesmo com empate conquistado no final do jogo diante do Brasil de Pelotas, após belo gol de Fernando Medeiros, o resultado não foi positivo para o clube goiano, que viu seus rivais diretos se aproximarem na luta pelo acesso. O time treinado por Hemerson Maria pode chegar a vice liderança caso vença o Ceará, mesmo contando com uma combinação de resultados negativos de Paraná e América Mineiro.

O treinador Hemerson Maria definiu a partida como o jogo do ano para o Ceará: "Temos mais um confronto direto pela frente, antes do clássico contra o Goiás. Tenho certeza de que vai ser o jogo do ano para eles. Vamos ter que entrar com um espírito muito competitivo, como foi contra o Brasil de Pelotas onde estavamos sendo derrotados em casa e conseguimos o empate. Será um grande jogo entre duas equipes de tradição que estão buscando o acesso."

Já o lateral esquerdo Gastón Filgueira disse: " Tivemos boas partidas fora de casa e conseguimos resultados positivos. No último jogo não conseguimos o resultado, mas mostramos poder de reação ao empatar com o Brasil de Pelotas.Temos um confronto direto, o Ceará é uma equipe muito qualificada, mas a nossa também é e não estamos à toa no G-4."