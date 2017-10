Com Richardson na lateral-direita, Chamusca segue preparação do Ceará para enfrentar Juventude

Foto: Divulgação

O Ceará segue em Porto Alegre, se preparando para o jogo frente ao Juventude na próxima sexta-feira pela Série B do Campeonato Brasileiro 2017. Nesta terça-feira (31), o alvinegro realizou novo treinamento no CT do Grêmio e Marcelo Chamusca fez novos testes no time titular, tentando encontrar o jogador certo para a lateral-direita.

Tiago Cametá, que recebeu férias adiantadas do clube por uma série de indisciplinas, não viajou com o elenco para o Rio Grande do Sul e uma briga pela lateral-direita foi instaurada. Pio, o substituto imediato, treinou ontem na posição, mas hoje foi a vez de Richardson, que andou jogando algumas partidas pelo lado e aumentou o poder defensivo por ali.

Em outras notícias, o zagueiro Rafael Pereira e o meia Pedro Ken retornaram depois de serem poupados no treino de segunda-feira. O atleta da vez que descansou foi o atacante Elton, com desconforto na região lombar, e Magno Alves o substituiu. Portanto, o time que titular de hoje foi: Éverson; Richardson, Rafael Pereira, Luiz Otávio, Rafael Carioca; Raul, Pedro Ken, Ricardinho; Leandro Carvalho, Magno Alves e Lima.

A confirmação da entrada de Rafael Carioca na lateral-esquerda, no lugar do suspenso Romário, parece ter deixado o jogador bem feliz. Em entrevista, ele comentou que espera 'provar o seu valor' com a oportunidade dada. "Estou muito feliz com mais essa chance. Isso representa a importância do grupo que temos e espero provar meu valor", declarou.

"Temos conseguido nossas vitórias pensando sempre no próximo jogo, sem atropelar nenhuma etapa e temos treinado muito bem. Esperamos ter êxito sobre o Juventude", disse o atleta, exaltando a filosofia instaurada pelo técnico Chamusca.

Seguindo a programação, o Ceará ainda faz mais um treino na capital gaúcha, nesta quarta-feira (1º). À noite, viaja para Caxias do Sul, onde fará um treino de reconhecimento de campo, no palco do próximo embate, o Estádio Alfredo Jaconi. Na sexta-feira (3), encara o Juventude pela 33ª rodada da Série B.