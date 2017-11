Permanência na Série A: feito da Chapecoense é mais incrível que parece

Foto: Sirli Freitas/Chapecoense

Quase um ano após o trágico acidente que chocou o mundo, a Chapecoense mostra sua grandeza mais uma vez. Debaixo de um forte temporal em Chapecó, o Verdão do Oeste venceu de virada o Vitória e garantiu a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro pelo quinto ano consecutivo, e, com um adicional muito mais importante que nos anos anteriores.

Todas as adversidades que a equipe catarinense passou até chegar este momento foram gigantes. Poucos sobreviventes do trágico acidente, que deu para contar nos dedos. Montagem de um elenco e diretoria completamente novo, com, querendo ou não, um orçamento simples, mesmo com todas as doações e ajudas vindas dos mais diversos locais pelo mundo. Todos esses fatores só mostram como a permanência da Chape é mais incrível que parece.

O elenco nunca foi tão unanimidade entre os torcedores. Mesmo com os vários problemas, a torcida criticou. Teve queda de treinador e jogadores saindo, mas nada que atrapalhasse o projeto de uma equipe acostumada a vencer e surpreender. Pelo contrário, tudo isso serviu de estímulo para um elenco unido conseguir seu objetivo.

Assim que o campeonato começou, o principal objetivo de todos na Chapecoense era apenas um: permanecer na elite do futebol brasileiro. A campanha da equipe começou bem, ficando na parte de cima nas primeiras rodadas. Porém, com um elenco "raso", ainda mais disputando a Copa Libertadores, a Chape foi perdendo força e jogos no Brasileirão, começando a ficar para trás na tabela.

Só que a equipe nunca desistiu. O objetivo para todos ali era essencial não só para sua equipe, mas para suas carreiras também, querendo ficar na história de um clube que ganhou o carinho de todo o Brasil, antes mesmo do acidente, e eles conseguiram. Fazendo uma boa segunda metade de segundo turno, a Chape conseguiu garantir sua permanência.

Os gigantes Follmann e Ruschel comemoraram a permanência | Foto: Sirli Freitas/Chapecoense

A permanência de Chapecoense na primeira divisão não é algo qualquer. Não é apenas uma comemoração do presente, e sim do futuro. O planejamento da equipe foi todo feito para chegar neste momento, a felicidade de continuar entre os melhores do futebol brasileiro, lugar onde a Chape merece continuar por muitos e muitos anos.

Como já dito, as dificuldades foram as maiores possíveis. Não é fácil trocar totalmente um elenco vencedor e que estava pronto para fazer ainda mais história que já tinham feito, por um completamente novo. Porém, pode parecer que não, mas esse elenco, criticado durante o ano, acaba de fazer história também.

A persistência de querer vencer, superando todos os problemas, foi algo incrível. Não tem bola perdida para Reinaldo, Wellington Paulista, Arthur e Jandrei, alguns dos símbolos dessa sensacional campanha. O espírito e força que Jackson Follmann e Alan Ruschel passaram para o elenco é, provavelmente, o principal motivo do sucesso disso tudo.

Isso só mostra que um trabalho bem feito e sólido dá sim ótimos resultados. O que a Chape passou vai, infelizmente, continuar na cabeça de todos, mas as vitórias que essa instituição já conseguiu e ainda vai conseguir também estarão muito marcadas. Repito: não, não é uma permanência qualquer. Comemore, torcedor do Verdão do Oeste, essa permanência estará marcado como um dos grandes momentos da Chape.