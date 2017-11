Atlético-GO empata com Chapecoense e é o primeiro rebaixado à Série B

INCIDENCIAS: 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A 2017; A partida foi realizada ás 17h (Horário de Brasília), no estádio Olímpico, em Goiânia (GO)

O Atlético-GO está rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Isso foi oficializado após o empate com a Chapecoense em 1 a 1 no estádio Olímpico, nesse domingo (19). O Dragão é o primeiro time a ser rebaixado para a segunda divisão. Nessa segunda-feira (20), o Avaí pode ser o segundo time, caso não vença o Palmeiras na Ressacada.

Na lanterna da competição com 34 pontos ganhos, o Atlético-GO não conseguirá alcançar a pontuação do 16º colocado por conta de um confronto direto entre Ponte Preta e Vitória, dois times que estão brigando diretamente contra o rebaixamento. A próxima partida do time rubro-negro é contra o Grêmio, na Arena do Grêmio.

Já a Chapecoense já estava com a vaga na Série A garantida desde a rodada passada e com o empate contra o Atlético-GO, o time fica na 11ª colocação com 48 pontos ganhos. A próxima partida da Chape é contra o Bahia, na Fonte Nova.

Atlético-GO pressiona, mas é a Chape que abre o placar no Olímpico

Só a vitória interessava ao Atlético para se manter vivo na briga contra o rebaixamento, e o time foi para o ataque. Logo aos três minutos, Breno Lopes serviu Diego Rosa, que bateu de primeira, mas mandou longe do gol de Jandrei.

A pressão era toda rubro-negra e o gol quase saiu em duas oportunidades. Na primeira, Jorginho fez boa jogada individual, mas mandou longe da meta. Na segunda, em um lance estranho, o zagueiro William Alves teve duas oportunidades de finalizar, mas acabou mandando pela linha de fundo.

A última chance de perigo do Dragão no primeiro tempo foi nos pés de Luiz Fernando, que cruzou com perigo na área e ninguém apareceu para finalizar. A Chape só jogava na defesa e precisava responder. Foi quando o atacante Túlio de Melo subiu de cabeça e escorou após o cruzamento. A bola morreu dentro do gol de Kléver: 0x1.

Empate no final não foi o suficiente para salvar o Dragão

A Chapecoense se empolgou com o gol e continuou na pressão em busca de mais. Apodi fez boa tabela com Luiz Antônio e quase marcou o segundo gol, mas o goleiro Kléver impediu. Depois, o goleiro atleticano ainda teve que trabalhar mais em uma finalização de João Pedro.

O Atlético foi crescendo nos minutos finais e precisava buscar o empate. Diego Rosa teve duas oportunidades, mas o chute do atacante não estava muito bem calibrado. Jandrei pode ficar despreocupado. Nem as substituições do Dragão pareciam fazer diferença.

No fim do jogo, Kléver e Jandrei tiveram que trabalhar. O primeiro foi o goleiro da Chape, que evitou o gol de peixinho de Andrigo e depois o goleiro do Atlético, que salvou o chute forte de Lucas Marques. Os minutos iam passando e o jogo parecia que ia terminar com a vitória dos catarinenses.

Mas só parecia. Nos acréscimos, Luiz Fernando pegou a sobra do cruzamento de Marcão Silva. Ele cortou para a direita e bateu na saída de Jandrei, empatando o jogo: 1x1. Apesar disso, não foi o suficiente. O juiz apitou e decretou o rebaixamento do Dragão para a segunda divisão.