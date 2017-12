Copinha VAVEL: O que esperar da Chapecoense na Copa São Paulo de 2018

Foto: Rafael Bressan/ACF

A Chapecoense já está preparada para a Copa São Paulo de Futebol Jr. Após um bom campeonato em 2017, o Verdão do Oeste se preparou de maneira intensa para a competição desse ano. Após o trágico acidente aéreo de Medelin, a diretoria da Chape busca, na base, novos jogadores para o profissional. Na última edição da Copinha a Chapecoense foi uma das sensações da competição e fez sua melhor campanha da história, avançando até as quartas de final, e, agora, os Meninos da Arena Condá buscam voos mais altos.

Se dezembro é o mês de calmaria para o futebol profissional no Brasil dentro de campo, na base não é assim. A Chapecoense está em ritmo intenso de preparação para a competição. Comandado por Rogério Casarin, a base do Verdão do Oeste realizou alguns amistosos no fim de 2017 visando se preparar para o torneio.

Rogério Casarin: o comandante

Rodrigo Casarin, o Chip, técnico do sub-20 da Chapecoense está em sua segunda passagem pelas categorias de base da Chape. Na primeira, atuou entre os anos de 2012 e 2014. Nas duas temporadas seguintes, trabalhou em São Paulo, no Desportivo Brasil, mas retornou para Chapecó no início de 2017 por dois motivos: a oportunidade de trabalhar, mais uma vez, em um grande Clube do Brasil e ficar perto da família.

Casarin voltou para trabalhar com a categoria sub-17, mas, em junho, com algumas mudanças no Clube, assumiu a categoria sub-20 e foi convidado a ser o treinador da Seleção Catarinense Sub-20 em competição nacional.

Chip tem sido peça importante nas boas campanhas do Clube na categoria sub-20, nesta temporada. A Chape ficou entre as oito melhores equipes na Copa do Brasil e no Brasileiro, duas das principais competições do país, e no Catarinense Júnior está na final.

Pedro Henrique Perotti: artilheiro e promessa da Chape

O atacante de apenas 20 anos é uma das apostas da Chapecoense para a Copa São Paulo de Futebol Jr. O jovem atleta fez excelente Copa Catarinense Sub 20 convertendo 3 gols em 10 partidas, e, junto com Casarin e mais dois atletas foi convocado à seleção catarinense sub 20 de futebol em 2017. Além de Perotti, a Chape conta como promessas o jovem goleiro Giovanni Tiepo e o volante Hiago.

A Copa São Paulo de Futebol Jr tem início no dia 2 de janeiro de 2018 e se estende até o dia 25 do mesmo mês. A Chape está no grupo 9 ao lado de Franca-SP, Araxá-MG e Ponte Preta-SP. Os jogos deste grupo serão realizados em Franca, no Estádio Dr. José Lancha Filho. Antes da viagem para a competição, o comandante Rogério Casarin falou sobre a importância do torneio:

“É uma competição muito importante e de grande visibilidade, consequentemente muito difícil desde a primeira fase. Um teste de altíssimo nível que vai nos dar uma visão do que estamos fazendo certo e do que precisamos evoluir”, destacou Casarin.

Jogos da 1ª Fase

03/01 - 20h - Chapecoense x Ponte Preta

06/01 - 19h - Araxá-MG x Chapecoense

09/01 - 20h - Francana x Chapecoense