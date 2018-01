As duas equipes estão no Grupo 09. Araxá-MG e Francana-SP são as outras equipes do grupo.

+ Copinha VAVEL: O que esperar da Chapecoense na Copa São Paulo de 2018

Boa noite, torcedor! Acompanhe agora o tempo real da partida entre Chapecoense x Ponte Preta, válida pela primeira rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018. A bola rola às 20h (de Brasília), em Franca. Fiquem ligados com a VAVEL Brasil!